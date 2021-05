Roland-Garros : victoire rassurante de Roger Federer pour son retour à Paris

L’octuple vainqueur de Wimbledon prend le service de son adversaire à 1-1 et fait la course en tête sans devoir défendre la moindre balle de break. Il conclut donc six jeux à quatre en offrant du beau spectacle au millier de spectateurs présents, acquis à sa cause. Comme à son habitude, le Suisse s’est donc simplement contenté de maîtriser ses jeux de service, sans dépenser trop d’énergie sur les engagements de son adversaire après le break obtenu.