Roland-Garros : Van Uytvanck, "Contente d'avoir été capable de gagner ce match"

Van Uytvanck: "Contente d'avoir été capable de gagner ce match" - Roland Garros - 29/09/2020 Alison Van Uytvanck (WTA 65) a poussé un grand ouf de soulagement, mardi midi à Paris, après avoir réussi à franchir avec succès le premier tour à Roland-Garros. En panne de victoires et de confiance depuis la reprise du circuit, début août, la Brabançonne, 26 ans, a battu sur le court n°12, après un début de match compliqué, la Suédoise Rebecca Peterson (WTA 50), 25 ans, 2-6, 6-3, 6-1. "Je suis très contente d'avoir été capable de gagner ce match" a-t-elle déclaré après sa victoire. "Les dernière semaines n'ont pas été faciles. J'avais un plan tactique, mais je commettais trop de fautes au début. Ensuite, je me suis adaptée en tâchant d'être un peu plus solide dans l'échange, d'attendre mon moment en quelque sorte. Je suis progressivement rentrée dans le match et dans le dernier set, j'ai très bien joué. J'osais plus lâcher mes coups. J'ai beaucoup travaillé ma volée aussi et je suis contente de voir que cela porte ses fruits. Je n'ai perdu que deux points au filet, je crois. Cela fait plaisir." Il s'agit seulement de la deuxième victoire en six tournois depuis la reprise pour Alison Van Uytvanck, sa première en Grand Chelem depuis l'US Open 2019. Quart-de-finaliste à la Porte d'Auteuil en 2015, la Grimbergeoise rencontrera jeudi, au deuxième tour, la gagnante du match entre la Croate Donna Vekic (WTA 30) et la Roumaine Irina Maria Bara (WTA 142), issue des qualifications. "Mon coach est allé voir", a-t-elle souri. "Je les connais, mais je n'ai pas encore trop envie d'y penser. Je veux d'abord savourer cette victoire. Demain, je jouerai normalement en double (NdlR : avec sa compagne Greet Minnen). Je vais me concentrer là-dessus. Et ensuite, on verra. Je ne rejoue en simple que jeudi. Si Vekic gagne, je sais que c'est une bonne joueuse, qui frappe plutôt à plat et n'hésite pas à lâcher ses coups. Bara, elle, est peut-être un peu plus régulière. Mais bon, je dois m'appuyer sur mes qualités. Et si je joue bien, je sais que j'aurai toujours une chance."