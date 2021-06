Roland-Garros : Une conférence de presse, cela peut aussi être très drôle…

On n’a jamais autant parlé d’elles… Les conférences de presse des tournois de tennis… La décision de Naomi Osaka de zapper ces moments avec les journalistes, pour "sauvegarder sa santé mentale", pourrait faire croire que les joueurs et les joueuses vivent ces rendez-vous comme des séances de torture. "Jamais un joueur n’a été maltraité pendant une conférence de presse", pourrait-on dire, pour rétablir une certaine vérité. Alors oui, il y a des journalistes un peu lourds, maladroits, c’est vrai. "Pffff, quel crétin", diront les confrères, gênés. Il y a des boulets dans toutes les professions. Mais ils sont évidemment largement minoritaires. >>> Bonus : Toutes les interviews radio de la RTBF à Roland-Garros 2021 sont ici... Un joueur qui a pris une "tôle", ou un joueur qui a perdu un cinquième set très serré, après avoir eu des balles de match, a envie de tout sauf d’aller rencontrer les journalistes. C’est compréhensible. Mais il le fait, parce que cela fait partie de son travail. Et régulièrement, les conférences de presse donnent lieu à de très chouettes séquences. Les rires fusent, l'instant est plaisant pour tout le monde. Voici donc un petit florilège, non exhaustif, de bons moments passés en conférence de presse, dans les tournois de tennis…

Le "cas" Ubaldo, épisode 1…

Ubaldo Scanagatta est un journaliste italien, très connu dans le milieu. Il est rare qu’il ne pose pas une question en conférence de presse. Mais ce jour-là, à l’Australian Open 2019, il était en petite forme. Fraîchement débarqué de l’avion, fatigué par le voyage et le décalage horaire, il s’était endormi pendant que Rafael Nadal s’adressait aux médias. Le joueur espagnol l’a remarqué, et s’en est suivi un moment d’anthologie. "Je sais que tu ne dors pas, mais que tu fermes les yeux pour être concentré sur ce que je dis", lui a lancé Nadal, dans un grand éclat de rire. Cela, c’était tout au début du tournoi. Mais Ubaldo a encore été la vedette d’une scène culte, quelques jours plus tard…

Le "cas" Ubaldo, épisode 2…

Novak Djokovic a fini par gagner cet Australian Open 2019. Lors de la conférence de presse, Ubaldo s’est mis à énumérer le palmarès du joueur serbe, sept victoires à Melbourne, quinze succès en Grand Chelem (à l’époque). "Not too bad", lui a rétorqué Djokovic, en imitant le fort accent italien de son interlocuteur. Fou rire général en salle de presse… Un an plus tard, après un nouveau titre, le numéro un mondial a "exigé" de commencer sa conférence de presse avec Ubaldo, pour pouvoir répéter ce fameux "not too bad". A noter que pour renforcer cet esprit de convivialité, Novak Djokovic a pris l’habitude d’offrir des chocolats aux journalistes, quand il gagne le Masters en fin de saison, ou les Internationaux d’Australie, en début d’année.

Filip Dewulf à Roland-Garros, en 1997 © AFP Une montagne de CD Une édition de Roland-Garros dont tous les journalistes belges se souviendront à vie, c’est bien sûr celle de 1997. Filip Dewulf, sorti des qualifications, est allé jusqu’en demi-finale. Après son dernier match, un journaliste lui a demandé ce qu’il comptait faire du plus gros chèque de sa carrière. "Je vais m’acheter des CD de Smashing Pumpkins et Massive Attack", avait-il répondu très spontanément, déclenchant de grands éclats de rire. Les prize-money étaient beaucoup moins élevés il y a vingt-quatre ans que maintenant, mais ils permettaient quand même à un demi-finaliste d’un tournoi du Grand Chelem de s’offrir beaucoup mieux que des CD. La simplicité et la modestie de Filip Dewulf résumées en une anecdote…

Goran Ivanisevic, vainqueur de Wimbledon 2001 © Tous droits réservés Les trois Goran Les journalistes se précipitaient aux conférences de presse de Goran Ivanisevic, parce qu’il y avait forcément toujours une petite phrase-choc à en retirer. "On devrait me mettre en prison, pour la façon dont j’ai joué aujourd’hui". "J’ai tellement de plateaux de finalistes de Wimbledon que je pourrais ouvrir un salon de thé". Et justement, c’est à Londres, en 2001, que son génie de l’art oratoire a atteint son paroxysme. A moins que ce ne soit sa gentille folie. Il arrivait tout doucement en fin de carrière, il refaisait surface, après avoir soigné une blessure. Et il courait toujours après une première victoire en Grand Chelem. Il avait déjà perdu trois finales à Wimbledon. Très mal classé, il a participé au tournoi grâce à une invitation. Et dès sa première conférence de presse, on l’a senti comme en mission. Il a raconté l’histoire des trois Goran, le gentil, le méchant, et le fou. Au fil des jours, les journalistes étaient de plus en plus nombreux, dans la grande salle d’interview, pour écouter la suite d’un récit raconté à la troisième personne. C’était très drôle, mais on se disait qu’Ivanisevic devrait absolument enfin gagner son tournoi pour ne pas finir à moitié cinglé. Il a gagné le tournoi, et ses conférences de presse resteront à jamais liées à cette délirante quinzaine.

Arnaud Clément à Melbourne en 2001 © Tous droits réservés "Tiens, je pense à un truc" Quelques mois plus tôt, lors de l’Australian Open 2001, Arnaud Clément avait réussi le meilleur résultat de sa carrière. Il s’était hissé en finale du premier Grand Chelem de la saison. Là, et dans pas mal de ses autres tournois, ses conférences de presse pouvaient être assimilées à des antidépresseurs pour ceux qui y assistaient. C’était drôle, tout simplement, tant le joueur français était spontané, dans ces moments-là. Son anglais n’était pas du tout parfait ("j’étais une truffe dans cette langue", disait-il), et la presse anglo-saxonne se régalait de son accent et de ses hésitations. Puis, quand venait le français, c’était le bonheur. Quelle que soit la question, il s’en éloignait, pour raconter tout ce qui lui passait par la tête. "Tiens, je dois vous dire, la réception de mon hôtel m’a appelé dans ma chambre, et je n’ai rien compris, blablabla". "Tiens, s’il pleut pendant la cérémonie d’ouverture des Jeux Olympiques, vous pensez qu’on va nous donner un parapluie pour défiler ?". Il était sans filtre, et surtout très drôle.

Pablo Andujar à l'US Open 2019 © 2019 Getty Images "Dites bonjour à ma femme" Dans le genre spontané, nous avons aussi Pablo Andujar. A l’US Open, en 2019, l’Espagnol atteint pour la première fois de sa carrière les huitièmes de finale d’un tournoi du Grand Chelem. Il arrive dans une petite salle d’interview, où l’attendaient une quinzaine de journalistes, des Américains, des Espagnols, et des francophones, puisqu’il parle parfaitement français. Quinze journalistes, ce n’est pas énorme, mais pour un joueur qui n’est pas dans le top, c’est déjà beaucoup. Il a trouvé cette "foule" tellement incroyable qu’il a voulu partager ce moment avec sa femme, restée à la maison. Il l’a appelée en vidéo, et lui a montré l’assistance. Et il a demandé aux journalistes de faire des signes à sa dulcinée, pour lui dire bonjour. Un moment ultra-sympathique. Très bon pour sa santé mentale...

Un "au revoir" très joyeux C’est aussi à New York, mais en 2012, que Kim Clijsters a mis un terme à sa deuxième carrière. Son dernier match a été un double mixte. Les journalistes belges avaient demandé la joueuse belge en conférence de presse. Rien que pour eux, sans les journalistes internationaux, qui avaient déjà eu leur "interview de fin de carrière" la veille, après la défaite en simple. Avec la complicité de la WTA, nous avons donc pu obtenir ce moment privilégié, pour dire "au revoir" à Kim. Et pour lui offrir notre petit cadeau collectif : les vêtements pour bébé qui lui serviraient immanquablement quelque temps plus tard. L’histoire ne dit pas si Jack les a portés…

7 images Kim Clijsters à l’US Open 2012 © Les4Mousquetaires

L’interview la plus insolite

Justine Henin vient de battre Jennifer Capriati à l'US Open 2003 © AFP Toujours à l’US Open, Justine Henin avait gagné un match épique, en 2003. Elle avait remporté sa demi-finale contre l’Américaine Jennifer Capriati, au bout du bout de l’effort, au tie-break du troisième set. La joueuse belge avait terminé la rencontre percluse de crampes. Et elle devait jouer la finale le lendemain, contre Kim Clijsters (elle l’a gagnée). Si une joueuse va mal, il arrive que la conférence de presse soit annulée. Et les journalistes belges s’attendaient à ce que cela arrive ce jour-là. Mais Justine Henin et la WTA ont compris que quelques déclarations seraient bien utiles, vu l’événement. Il n’y aurait pas de conférence de presse, mais UNE journaliste pourrait entrer dans l’infirmerie, réservée aux femmes, avec pour mission de partager les "quotes" ensuite, avec ses collègues. La RTBF Radio a donc eu le privilège de recueillir les propos d’une Justine Henin épuisée, déshydratée, perfusée, mais souriante et généreuse. Merci pour le souvenir, Justine.

James Bond en personne

C’est encore à New York qu’une conférence de presse d’Andy Murray a été interrompue par deux hommes que l’on n’aurait jamais imaginé voir dans une salle d’interview d’un tournoi de tennis. Sean Connery et Alex Ferguson, nés en Ecosse comme lui, ont tenu à féliciter le joueur, après sa qualification pour la finale de l’édition 2012. Ils ont eu raison, puisque Murray a gagné l’épreuve.

Une blague qui a failli mal tourner

???? Some random Yorkshire guy popping up in a supermarket, running late for Alexander Zverev’s #RolandGarros media conference - now on EuroSport Germany - whatever next ????@AlexZverev at @rolandgarros ????pic.twitter.com/UMxcBC7nPP — Jonathan Pinfield ???? (@tweetsbyjp) May 31, 2021

Voilà pour quelques moments insolites survenus en coulisses, après les matches. Tout a changé, évidemment, depuis un an. A cause de la pandémie, les conférences de presse ne se font plus que de manière virtuelle. Ce qui n'empêche pas les moments insolites... L’autre jour, à Roland-Garros, un journaliste britannique, connu de tous pour son énorme accent du Yorkshire, a voulu faire une blague. Resté chez lui, en Angleterre, il a participé à une conférence de presse d’Alexander Zverev depuis son supermarché. Son trait d’humour n’a pas plu aux organisateurs du tournoi, qui lui ont retiré son accréditation. Heureusement, l’homme s’est excusé, et il a pu récupérer son précieux sésame. Tout s’est bien terminé.