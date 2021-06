Roland-Garros : Un Belge, Olivier Jeunehomme, entraîne l'un des plus grands espoirs du tennis mondial

Clara Tauson à Roland-Garros © AFP

Elle l’avait montré il y a quelques semaines, au tournoi de Lyon. Elle l’avait gagné, après être sortie des qualifications…

Ce n’était pas du tout attendu. Ce n’était que son deuxième tournoi WTA. Le début de saison avait été compliqué, elle n’avait pas bien joué aux qualifications de l’Australian Open. Elle a été très courageuse, parce qu’elle a joué des très petits tournois après cela, ce qui n’est pas évident psychologiquement. En dernière seconde, elle a eu l’occasion de rentrer dans les qualifications du tournoi de Lyon. Et elle a gagné l'épreuve.

Pourquoi, quand elle a décidé de partir de chez elle, a-t-elle choisi la Belgique, et l’Académie Justine Henin ?

Elle et sa famille ont tenté désespérément de trouver une structure, et surtout de trouver un coach qui pourrait voyager tout le temps avec elle. Au Danemark, il n'y a pas une fédération très puissante ou très structurée. Il n'y a pas de centre national. Il n'y a pas non plus beaucoup d’argent. Ils n’ont pas trouvé d’entraîneur disponible là-bas. Ils ont cherché ailleurs, en Chine notamment. Et ils sont venus faire un essai chez nous. Je venais de terminer ma collaboration avec Dayana Yastremska. Ils cherchaient quelqu’un avec qui cela allait "matcher". Nous avons des personnalités qui se complètent bien. Je suis plutôt quelqu’un de calme et de posé, et elle a besoin de quelqu’un comme cela, parce qu’elle est aussi très posée. Tout s’est fait naturellement. L’environnement lui plaisait également, parce que l’Académie n’est pas une "usine à champions". C’est une petite structure, et c’est ce qu’elle cherchait. Tout cela est arrivé en octobre 2019, et Clara n’avait pas encore dix-sept ans.

Quand on a cet âge-là et que l’on envisage d’aller en Chine, c’est qu’on est prête à sacrifier beaucoup de choses pour sa future carrière...

Oui, elle est volontaire. Elle a déjà fait des choix importants, à plusieurs niveaux. Je trouve que c’est un signe encourageant pour son avenir, au-delà du fait qu’elle joue bien. Et on sait que bien jouer, c’est bien plus que réussir des coups droits et des revers. Il faut un mental. Elle est capable de prendre des décisions par elle-même, et de s’y tenir. Et c’est très bien.