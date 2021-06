Roland-Garros : Tsitsipas s’offre une première finale en Grand-Chelem après un beau combat en 5 sets contre Zverev

Stefanos Tsitsipas s’est qualifié pour sa toute première finale en Grand-Chelem en battant Alexander Zverev en demi-finale, 6-3, 6-3, 4-6, 4-6, 6-3 ! Le Grec, numéro cinquième mondial, est parvenu à s’en sortir en cinq sets contre l’Allemand (ATP 6). Tsitsipas a remporté les deux premiers sets, Zverev les deux suivants, le Grec est parvenu à tirer son épingle du jeu dans le set décisif après un passage à vide. Il s’est montré le plus costaud dans les moments décisifs. Tsitsipas retrouvera soit Rafael Nadal, soit Novak Djokovic en finale dimanche. ►►► À lire aussi : toute l’actualité de Roland-Garros

Premier set

Premier jeu de service fort disputé pour le Grec qui parvient malgré tout à emporter son jeu. Sur le suivant, Zverev est directement en difficulté et Tsitsipas obtient deux balles de break. Il convertit la deuxième. L’Allemand entre petit à petit dans sa rencontre alors que le Grec est déjà bien dans son match, il mène 3-0 en dix petites minutes. Malgré tout, on assiste déjà à un beau duel ! Zverev remporte alors son premier jeu alors que Tsitsipas ne lâche rien du tout jusque-là, il fait 4-1 sur un jeu blanc. Alexander augmente son niveau petit à petit et revient à 5-3. Pas question de trembler à ce moment-là pour Stefanos qui convertit sa deuxième balle de set et conclut cette manche 6-3.

Deuxième set

Alexander Zverev réagit de la meilleure des manières en empochant les trois premiers jeux du set. Le scénario du premier set se répète mais en faveur de l’Allemand cette fois. Mais Stefanos réagit plus rapidement que son adversaire pour débreaker et faire 3-2. Le service de Zverev n’est toujours pas aussi bon qu’il peut l’être et cela lui porte préjudice, la manche est relancée. Le Grec est alors véritablement en feu… Il prend les devants : 5-3. Zverev ne trouve pas de solutions et Tsitsipas continue de dérouler. Il empoche la deuxième manche sur le même score que la première. Il ne semble pas du tout tétanisé par l’enjeu, mais il faut bien avouer que Zverev est nettement en dessous aujourd’hui. Son coup droit n’est pas à la hauteur, ni son deuxième service.

Troisième set

Stefanos Tsitsipas continue sur sa lancée en début de troisième set, Alexander Zverev s’accroche. Mais on se demande bien comment l’Allemand pourrait trouver la solution… Mais la magie du tennis opère et il parvient quand même à breaker pour faire la course en tête dans ce set. Tant mieux pour le suspens, et le joueur. Le jeu se resserre et le match s’équilibre. Zverev fait la course en tête et a l’occasion de servir pour le set à 5-4. Il commence ce jeu de la meilleure des manières avec un ace et parvient à remporter le set. La rencontre est finalement relancée.

Quatrième set

Tsitsipas semble quelque peu émoussé, il commet beaucoup trop de fautes alors que Zverev reste solide. L’Allemand breake rapidement et prend un avantage intéressant dans cette quatrième manche. Alexander semble se sentir mieux, Stefanos moins bien… Une cinquième manche n’aurait plus rien d’étonnant à ce moment-ci du match, 3-1 en faveur de Zverev. Mais le Grec n’est pas loin, il revient petit à petit dans la partie qui se rééquilibre. Zverev sert pour revenir à deux manches partout à 5-4. Il se procure deux balles de set sur un superbe échange, avec une belle amortie et un superbe lob. Le numéro six mondial convertit la deuxième, c’est deux sets partout. Un autre match commence désormais.

Cinquième set

Stefanos est le premier à prendre l’avantage dans cette manche décisive. Il breake pour faire 3-1 et enchaîne même en faisant 4-1. Malgré tout, on a l’impression que la rencontre n’est pas encore jouée. Tsitsipas se procure plusieurs balles de match sur le service de Zverev à 5-2. L’Allemand les sauve, le Grec a donc l’occasion de servir pour s’offrir une première finale en Grand-Chelem. Et il le fait ! Magnifique moment pour le joueur de 22 ans après un beau combat.