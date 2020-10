Roland-Garros : Trois sets renversants mais une défaite frustrante pour Elise Mertens contre Garcia

Roland-Garros : Mertens sauve 5 balles de match mais rend finalement les armes contre Garcia au terme d'un gros combat - © BENOIT DOPPAGNE - BELGA

Un retour sur terre lors du second

La montée en puissance entraperçue lors de la fin du premier set, de la Française se confirme. Même si elle offre toujours autant de points gratuits au métronome Mertens en face d’elle, elle domine les filières courtes et se procure même son tout premier break du match pour mener 2-1.

Après un premier set à sens unique, les débats s’équilibrent. Le sergent Garcia prend les commandes de la rencontre et Mertens tente de rester dans le sillage de la Française. Après 1h, la Garcia mène 4-2 dans le deuxième set.

Le moment choisi par la Belge pour revenir dans la rencontre. Lentement mais sûrement, Mertens remet l’Elise au milieu du village et pousse Garcia à la faute. A 3-4, elle se procure trois balles de contre-break qu’elle concrétise. 4-4, Mertens est à nouveau dans la course !

Malheureusement pour elle, Garcia garde son momentum et re-break dans la foulée. Le match devient tendu, on sent qu’un point, un échange, un revers raté peut changer la donne. Garcia a l’occasion de servir pour le set et ne rate pas l’aubaine : une manche partout, tout est à refaire pour Mertens !

Un vrai combat lors du troisième

Par rapport au premier set, les rôles sont clairement inversés. C’est Elise Mertens qui joue trop court et Garcia qui en profite en martelant des coups de boutoir en coup droit. Break d’entrée pour la Française, 0-1…

0-1 puis 1-3 puisque les deux joueuses empochent leur mise en jeu. Mertens reste dans le sillage de la Française mais on sent que la rencontre ne tient plus qu’à un fil.

Grâce à un jeu blanc qui fait du bien au moral, Elise reste au contact et reprend confiance. 2-3 puis 3-4 et une Garcia au service dans un jeu prépondérant. Toujours aussi solide sur sa première balle, la Française s’envole et n’est plus qu’à un jeu du match : 5-3.

Mais Elise n’abdique pas, prend son service et sauve 3 balles de match pour rester dans la rencontre ! 5-5, ce n’est pas fini !

Les breaks s’enchaînent et Garcia a l’occasion de tuer le match à plusieurs reprises. Elle y parvient finalement au bout de sa 6e balle de match et évince Elise Mertens au terme d’un combat dantesque : 6-1, 4-6, 5-7.