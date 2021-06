Tamara Zidansek (WTA 85) est la première qualifiée pour les demi-finales de Roland-Garros, deuxième levée du Grand Chelem. Elle s'est imposée 7-5, 4-6, 8-6 en 2h26 face à l'Espagnole Paula Badosa (WTA 35). La Slovène de 23 ans s'est qualifiée au bout du suspense pour la première demi-finale en Grand-Chelem de sa jeune carrière.

L'Espagnole avait pourtant pris le début de rencontre à son compte en menant 3-0 avec un double break d'avance. Cependant, la surprenante Slovène est montée en puissance pour recoller au score. Les deux joueuses tiennent leurs mises en jeu jusque 6-5, moment choisi par Zidansek pour à nouveau breaker son adversaire et s'emparer de la première manche.

Bien installée dans la rencontre, la 85e joueuse mondiale reste sur sa lancée en breakant à 2-1. Alors que l'on pense la Slovène en route vers la victoire, Paula Badosa répond en débreakant à 4-3. Déstabilisée, Zidansek n'est plus dangereuse et Badosa en profite pour enchaîner quatre jeux d'affilée et s'adjuger le deuxième set.

Ce quart de finale de Grand-Chelem est le premier pour les deux joueuses et cela se ressent au début du troisième set. Le match se débride, les breaks et débreaks s'enchainent sans qu'aucune des deux joueuses ne réussisse à se démarquer. Il faudra attendre d'être à six partout pour voir le match se décanter. Après un très long jeu de service que Zidansek finit par remporter, la Slovène gagne le match en breakant une Paula Badosa devenue fébrile sur son service.

Tamara Zidansek atteint donc les demi-finales de cette édition 2021. Une vraie surprise pour la 85e mondiale qui n'avait encore jamais dépassé jusqu'ici le deuxième tour en Grand-Chelem. Son adversaire sera connue après le deuxième quart de finale de la journée, qui opposera Anastasia Palvyuchenkova (WTA 32) et Elena Rybakina (WTA 22).