Roland- Garros: Swiatek se défait de la surprise Trevisan et affrontera l'autre sensation Podoroska en 1/2

Iga Swiatek - © THOMAS SAMSON - AFP

Roland- Garros: Swiatek se défait de la surprise Trevisan et affrontera l'autre sensation... La Polonaise Iga Swiatek, 53e joueuse mondiale, s'est qualifiée pour le dernier carré de Roland-Garros mardi en disposant de l'épatante italienne Martina Trevisan (WTA 159) en deux sets 6-3, 6-1 en quart de finale de ces Internationaux de France. A 19 ans, Swiatek accède pour la première fois aux demi-finales d'un tournoi du Grand Chelem, elle qui avait atteint les 1/8es l'an dernier sur cette même terre battue française. Tombeuse de la n°1 mondiale Simona Halep au tour précédent, la Polonaise va désormais affronter une nouvelle joueuse issue des qualifications, la surprenante argentine Nadia Podoroska (WTA 131) pour une place en finale. La belle aventure de Martina Trevisan s'arrête donc en quarts de finale. Après avoir brillamment éliminé Camila Giorgi (75e), Cori Gauff (51e), Maria Sakkari (24e) et Kiki Bertens (8e), l'Italienne de 26 ans a dû s'avouer vaincue par une adversaire manifestement plus forte qu'elle. Ex-espoir du tennis féminin, la native de Florence, aujourd'hui 159e mondiale, a été longtemps éloignée des courts, souffrant d'anorexie et de blessures. Pour la première fois qualifiée au tableau principal de Roland-Garros, elle espère désormais relancer sa carrière.