Roland-Garros : Stefanos Tsitsipas trop fort pour Rublev, fonce en demies

Stefanos Tsitsipas a pris sa revanche sur Andrey Rublev en quarts de finale de Roland-Garros, après avoir été défait lors de leur affrontement à Hambourg fin septembre.

Trois petits sets et puis s’en va, c’est un peu le résumé du match. Enfin, un gros set et deux petits : 7-5, 6-2, 6-3 en 1h58 de jeu. Après avoir été mené 5-3 dans la première manche, Stefanos a pris le dessus sur son adversaire qui ne l’a plus vraiment inquiété. Le Grec, 6e mondial est donc qualifié pour sa première demi-finale parisienne où il affrontera soit Djokovic, soit Carreno Busta.

Le tout début de premier set est déjà de très haut niveau, et les joueurs se tiennent. Rublev est le premier à faire le break pour mener 3-2 puis 4-2. Il obtient un peu plus tard, à 5-4, l’opportunité de servir pour le set mais le Russe tremble un petit peu. Il voit Tsitsipas contre-breaker, 5-5 et même repasser devant à la suite de trois jeux d’affilée. 6-5 et puis 7-5. Imperturbable, le Grec a inversé totalement la situation dans cette première manche en s’adaptant petit à petit à la puissance des coups de son adversaire.

Tsitsipas surfe alors sur la confiance engrangée dans le premier set pour dominer le deuxième sans trop trembler. Les deux hommes nous offrent encore de très beaux échanges, mais la balance penche nettement plus en faveur du Grec qui empoche ce set 6-2.

La troisième manche est relativement similaire à la deuxième et se termine sur un score de 6-3. Pour un total d’une heure et cinquante-huit minutes de match.