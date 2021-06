Roland-Garros : Son nom est Borg… Leo Borg…

Leo Borg à Roland-Garros © AFP

Leo Borg a joué son premier match dans un tournoi du Grand Chelem sur un court plus grand que la plupart de ses camarades. Il a été demandé en conférence de presse par plus de journalistes que les autres juniors. C’est comme cela. Il le sait, et il s’en accommode. "J’ai eu du mal avec ce genre de chose quand j’étais plus jeune. Des gens me suivaient partout, et je n’étais pas habitué. Maintenant ça va, je m’y suis fait, et je peux mieux contrôler cette attention. Je suis bien obligé d’accepter la situation, parce qu’elle va me poursuivre durant toute ma carrière. C’est inévitable. Et cela ne me dérange pas. Je me concentre seulement sur mon objectif, et sur mon tennis."

Le chemin est encore long. Leo Borg est toujours junior, mais il a déjà tenté quelques incursions sur le circuit professionnel, dans des tournois challengers, grâce à des invitations (que d’autres, ne s’appelant pas "Borg", n’auraient pas reçues). Mais elles se sont toutes soldées par des défaites.

On verra ce que cela donnera dans quelques mois, dans quelques années. Le jeune Suédois avoue un objectif, entrer un jour dans le top 10 mondial.