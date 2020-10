Roland-Garros : Sérieusement chahuté par Ruud, un Thiem impérial s'en sort en trois sets tendus

Sans coup d’éclat mais en faisant preuve de beaucoup de sérieux, Dominic Thiem s’est qualifié pour les 8e de finale de Roland Garros en prenant le dessus sur le jeune Norvégien Casper Ruud (6-4, 6-3, 6-1). Chahuté par son jeune adversaire par longues séquences, l’Autrichien a fait parler son expérience et sa science du jeu pour avancer (sans perdre de set) jusqu’en 8e de finale.

Et c’est pourtant Ruud qui rentre le mieux dans son match. Face à un Thiem inhabituellement fébrile, le Norvégien y va au culot et se procure des balles de break sur chacun des trois premiers jeux de service de l’Autrichien.

Mais plus expérimenté, le récent vainqueur de l’US Open laisse passer l’orage norvégien et grappille les jeux importants. Malgré quelques frayeurs et un niveau de jeu fluctuant, Thiem remporte (difficilement) la première manche 6-4 en 58 (!) minutes, qui témoignent d’un réel combat.

La deuxième manche recommence comme la première s’était terminée. Thiem est intrinsèquement au-dessus mais commet d’énormes fautes directes qui maintiennent Ruud dans le match. Mais face aux coups de boutoir en coup droit de Thiem, le Norvégien est dans les Fjörds, et concède son service d’entrée.

Malgré une belle résistance et une réelle abnégation, Ruud court derrière le score. 3-1, puis 4-2 et finalement 6-3. C’est cruel pour le Norvégien qui ne démérite pas mais qui tombe sur un roc, Dominic Thiem. 6-4, 6-3, un score finalement limpide pour une domination dans le jeu qui ne l’est pas forcément.

Mais lentement mais sûrement, on sent que Thiem monte en régime. Avec la perte de ces deux sets, Ruud a pris un coup sur la cafetière et Casper devient fantomatique. Le dernier set n’est qu’une formalité pour l’Autrichien qui s’impose finalement : 6-4, 6-3, 6-1 au terme d’un beau combat entre deux spécialistes de terre battue.