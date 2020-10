Roland-Garros: Schwartzman vient à bout de Thiem après 5 sets et 5 heures de très grand tennis

En bout de course, Thiem sort un coup de raquette magique et laisse Schwartzman bouche bée -... Dominic Thiem et Diego Schwarzman se sont livrés un duel splendide mardi en quart de finale de Roland-Garros. Echanges interminables, coups surpuissants, amorties: les deux joueurs ont fait appel à leur large palette de coups pour chacun prendre le dessus sur leur adversaire. Logiquement, les deux showmen ont dû avoir recours au 5e set pour se départager. Dans le quatrième set en particulier, les deux joueurs ont régalé les spectateurs avec des coups sensationnels. On en retiendra notamment un: celui de Dominic Thiem qui a lâché un coup de raquette magique en bout de course pour annuler une 3e balle de set que s'était procurée Schwartzman. Un coup à voir et à revoir qui n'a fait 'que' retarder l'échéance pour Schwartzman, vainqueur de ce 4e set.