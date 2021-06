Roland-Garros : Schwartzman bataille 3h face à Struff et file en quarts - Tennis - Roland-Garros -... L'Argentin Diego Schwartzman (ATP 10) s'est imposé lundi après-midi face à l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 42) en huitièmes de finale de Roland-Garros. Le spécialiste de la terre battue a lutté durant trois sets très serrés avant de pouvoir émerger et de s'imposer 7-6(11-9), 6-4, 7-5 L'Allemand avait pourtant très bien commencé sa partie. Profitant du temps sec pour faire valoir ses frappes lourdes en coup droit et au service, Struff prend rapidement deux breaks d'avance pour mener 5-1. Cependant, Schwartzman, très nerveux, parvient à combler son retard en sauvant notamment une balle de set sur la mise en jeu de son adversaire à 5-4. Les deux joueurs augmentent leurs niveaux de jeux sans pouvoir se départager. L'issue de la manche se joue au jeu décisif. Longtemps indécis, ce tie-break tourne à l'avantage de l'Argentin qui l'emporte 11-9 sur sa quatrième balle de set. La deuxième manche reste très serrée entre les deux hommes. Alors que Struff était à nouveau parvenu à breaker le petit Argentin, celui-ci a répondu immédiatement sur le jeu de service de son adversaire. Les deux joueurs ne se lâchent pas au score jusqu'à 5-4. C'est alors le moment décidé par Schwartzman pour breaker Struff et prendre l'ascendant en s'adjugeant la deuxième manche. La perte de ce deuxième set est dur à encaisser pour Struff dont les frappes baissent en intensité dans le début du troisième set. Schwartzman le punit en double-breakant et mène 4-0. Alors que tout le monde voit le match plié, Struff parvient à revenir dans le match en alignant quatre jeux d'affilée. Alors que le match peut alors totalement changer de tournure, Schwartzman se montre solide sur sa mise en jeu et finit par s'imposer 7-5 dans la troisième manche. En quart de finale, le dixième mondial affrontera le vainqueur de la rencontre entre Rafael Nadal (ATP 3) et Jannik Sinner (ATP 19).