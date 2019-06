Roland-Garros, sa terre battue, ses stars, et... ses champignons

Des dizaines de milliers de personnes se croisent, tous les jours, à Roland-Garros (500.000 sur l'ensemble de la quinzaine). Tout ce petit monde doit se nourrir, tout le temps et partout. Il y a énormément de zones de restauration dans le stade, pour l'organisation, les médias, les joueurs, le staff, les arbitres, les ramasseurs, et les spectateurs. Et les spectateurs un peu particuliers que sont les VIP, adeptes des traiteurs "haut de gamme". L'an dernier, 70.000 repas ont été servis chez les VIP, 150.000 sandwiches ont été vendus au public, ainsi que 30.000 crêpes et gaufres. Pour ne parler que de ces denrées-là. Tout cela génère beaucoup de déchets.

Cela fait plusieurs années que le tournoi veut promouvoir le développement durable, diminuer le gaspillage, et encourager le recyclage des déchets. Et notamment dans le domaine alimentaire.

Entretien avec Viviane Fraisse, responsable du développement durable à la Fédération Française de Tennis...

Viviane, nous allons plutôt, ici, nous intéresser à tout ce qui n'est pas consommé, à Roland-Garros. Le tournoi se veut écologique, et souhaite récupérer et recycler le plus possible...

Oui, tous les déchets organiques et alimentaires sont traités. On en a récupéré 45 tonnes l'année dernière, et on en a fait du compost. Mais il y a aussi une vocation sociale et solidaire. Ce qui n'est pas vendu et pas consommé est redistribué, via une association avec laquelle on travaille. Tous les matins, les repas de la veille, les sandwiches, sont redistribués à des associations de personnes en vulnérabilité. Pour donner les chiffres du début de tournoi, on avait déjà redistribué 4500 sandwiches, le vendredi de la première semaine. Ce n'est pas une course aux chiffres, parce qu'on aimerait ne pas gâcher. Mais après les qualifications et les cinq premiers jours de compétition, on a redistribué 1600 kilos de denrées, ce qui fait plus de 3000 repas.

C'est toute une organisation qui est mise en place pour cela...

C'est toute une logistique. A 7h du matin, un camion frigorifique de l'Association "Chaînon Manquant" passe, et récupère les invendus. Tous les traiteurs et les restaurateurs du site sont investis. Et tout est redistribué en flux tendu à une dizaine, ou douzaine, d'associations de la région parisienne.

On a entendu parler d'une initiative très originale. Le marc de café est aussi récupéré ?

Pour le moment, c'est encore expérimental. Mais oui, l'idée vient de notre partenaire-café, "Lavazza", qui nous a dit qu'avec du marc de café, on pouvait faire des pleurotes. Au début, on étaient un peu sceptiques, mais intéressés. On a un jardinier qui s'était déjà converti en apiculteur, et qui a tendu l'oreille. Aujourd'hui, on arrive à récupérer le marc de café, on le mélange avec du substrat, et il en sort des pleurotes. On s'est dit qu'on n'étaient pas encore très doués pour le faire, on s'est donc fait conseiller par une société de recyclage. Et on a fait goûter nos champignons au cuisinier de chez "Potel", le traiteur qui restaure les VIP. Il nous a dit que nos pleurotes étaient parfaites, parfumées, et qu'on pouvait les utiliser. Elles sont donc servies dans les repas des VIP.

On peut donc imaginer manger à Roland-Garros des aliments qui viennent de déchets produits à Roland-Garros ?

C'est le rêve, d'arriver à la circularité. Le développement durable, c'est ça. Et ce serait l'idéal, d'y arriver, dans l'alimentation. Dès qu'on nous donne une bonne idée comme celle-là, qui est soufflée par un partenaire, un prestataire, un spectateur, on est preneurs. Et en plus, on a la chance d'avoir des gens, à la Fédération, et je pense à nos deux jardiniers, qui sont intéressés par ce genre de choses. Ils regardent leur marc de café, et l'évolution des pleurotes, tous les matins, de manière extrêmement attentive.

Vous sentez que les spectateurs sont de plus en plus attentifs à tout cela ?

Oui, et on le voit, parce que nous avons des "équipes vertes" dans le stade, qui viennent prôner le tri des déchets auprès du grand public. Et ces équipes n'ont pas grand chose à apprendre aux spectateurs. Il faut juste les aider, quand parfois, les poubelles sont pleines. Mais ce sont plutôt les gens qui nous demandent de plus gros efforts. Ils peuvent nous tirer vers le haut, sur certains sujets. On est encore en retard sur le plastique, par exemple. On essaye de bannir le plastique, mais il y en a encore beaucoup. Et les spectateurs nous interpellent là-dessus. Cela nous aide beaucoup, à mettre en place des politiques de plus en plus précises et drastiques.

Ce n'est pas le sujet du jour, parce qu'on parlait surtout de l'alimentation, mais il faut rappeler que le souci écologique de la Fédération ne date pas d'hier. Les balles de tennis, par exemple, sont recyclées depuis des années...

On essaye de prendre nos responsabilités. On travaille sur une grosse politique de recyclage de balles, en France. La semaine dernière, on a terminé la grande collecte nationale des balles de tennis. Elles seront broyées, la feutrine sera séparée du caoutchouc. Et on fabrique des terrains, avec le caoutchouc. Des terrains que l'on offre à des instituts d'enfants en situation de handicap.