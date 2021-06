Roland-Garros : Roger Federer reçoit un avertissement et s’en prend à l’arbitre "Tu m’écoutes ou tu parles ?"

La scène est pour le moins inhabituelle et elle a duré plusieurs minutes… Roger Federer a reçu un avertissement de la part de l’arbitre (de la rencontre qui l’oppose à Marin Cilic) après avoir pris trop de temps pour se mettre en place pour recevoir le service de son adversaire. Une décision qu’il a longuement contestée.

Parti se sécher le visage avec un essuie au bord du terrain, le Suisse n’est pas encore prêt à recevoir quand Marin Cilic est déjà en position pour servir et les 25 secondes réglementaires sont dépassées. L’arbitre annonce qu’il donne un avertissement à Roger. Ce dernier se dirige alors vers lui, mécontent. Il explique d’abord à l’arbitre qu’il arrivait de l’autre partie de terrain et qu’il fallait donc un certain temps pour pouvoir se sécher et reprendre sa place. L’arbitre lui réponde qu’il aurait pu être plus rapide : "Tu penses que je suis lent ?" lui rétorque Roger, interloqué. "Tu veux jouer comme ça ? Je dois faire gauche-droite, gauche-droite tout le temps ?".

Federer vient ensuite se poser sur le filet, bien déterminé à en découdre "Je n’ai jamais eu ça en 1200, 1400 matches", lance-t-il à l’arbitre qui lui répond qu’il "ne sait pas". Ce qui a eu le don d’énerver un peu plus son interlocuteur : "Comment ça, tu ne m’as jamais vu jouer ?" Un peu de mauvaise foi dans cette réplique de la part du roi de la classe Rodgeur.

"Marin a déjà commencé à servir dix fois alors que je n’étais encore là, tu ne l’as pas averti pour autant." L’arbitre tente alors de s’expliquer mais le Suisse n’est pas décidé à le laisser parler : "Tu m’écoutes ou tu parles ? Je t’ai écouté avant, maintenant tu m’écoutes aussi."

L’ancien numéro un mondial explique à l’arbitre qu’avec le Covid, c’est plus compliqué, les ramasseurs de balles ne peuvent pas lui donner son essuie et il perd forcément plus de temps. Et en effet, la durée entre les services n'a pas été augmentée avec cette nouvelle donne. Ce à quoi l’arbitre rétorque que si Cilic est prêt à servir, Roger est censé être en place pour recevoir. "Moi j’ai déjà attendu plusieurs fois pour quelqu’un et il n’a jamais reçu un avertissement, c’est maintenant que tu dois t’en mêler."

Le Suisse a ensuite décidé de prendre son adversaire à témoin. Qui n’est pas tout à fait allé dans son sens, lui expliquant qu’en effet à plusieurs reprises il avait pris un peu de temps… Du coup Roger, pris quelque peu à défaut, est allé reprendre sa place pour jouer.

La scène s’est terminée de façon sympathique puisqu’un membre du public a rassuré le Suisse lui lançant un "Ce n’est pas grave", et Roger répond, "Beh non ce n’est pas grave", provoquant l’hilarité du public. Le match a ensuite pu reprendre son cours…

Un peu malmené dans ce deuxième set qu’il perdre finalement (après avoir remporté le premier) Roger Federer nous a offert une scène à laquelle il ne nous a pas habitué. Comme quoi, un petit coup d’énervement ça arrive même aux meilleurs et aux plus fair-play.

D'ailleurs, en fin de troisième set, alors qu'il y avait une hésitation sur le premier point du tie-break, le Suisse a gentiment effacé la trace de la balle pour accorder de lui même le point à son adversaire. "Chassez le naturel, il revient au galop", et tant mieux dans ce cas-ci.