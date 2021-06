Roland-Garros : Roger Federer écarte Marin Cilic et accède au troisième tour

Roland-Garros : Roger Federer reçoit un avertissement et s'en prend à l'arbitre "Tu m'écoutes ou... La scène est pour le moins inhabituelle et elle a duré plusieurs minutes... Roger Federer a reçu un avertissement de la part de l'arbitre (de la rencontre qui l'oppose à Marin Cilic) après avoir pris trop de temps pour se mettre en place pour recevoir le service de son adversaire. Une décision qu'il a longuement contestée. Parti sécher son visage avec un essuie au bord du terrain, le Suisse n'était pas encore prêt à recevoir quand Marin Cilic était déjà en position pour servir. L'arbitre a donc annoncé qu'il donnait un avertissement à Roger. Ce dernier s'est alors dirigé vers lui, mécontent. Il explique à l'arbitre qu'il arrivait de l'autre partie de terrain et qu'il fallait donc un certain temps pour pouvoir se sécher et reprendre sa place. L'arbitre lui répond alors qu'il aurait pu être plus rapide : "Tu penses que je suis lent?" lui répond alors Roger. "Tu veux jouer comme ça? Je dois faire gauche-droite, gauche-droite tout le temps?". Federer se pose ensuite sur le filet, bien déterminé à en découdre "Je n'ai jamais eu ça en 1200, 1400 matches", lance-t-il à l'arbitre qui lui répond qu'il "ne sait pas". Ce qui a le don d'énerver son interlocuteur: "Comment ça, tu ne m'as jamais vu jouer?"