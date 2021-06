Roland-Garros : Roger Federer déclare forfait pour la suite du tournoi

Il l’avait laissé entendre après son 3e tour remporté face à Koepfer samedi soir, c’est désormais officiel. Roger Federer a déclaré forfait pour son huitième de finale de Roland-Garros face à Matteo Berrettini.

►►► À lire aussi : toute l’actualité de Roland-Garros

La direction de Roland-Garros a publié un communiqué de presse cette après-midi.

" Après avoir discuté avec mon équipe, j’ai décidé que je devais me retirer du tournoi de Roland-Garros aujourd’hui. Après deux opérations du genou et plus d’un an de rééducation, il est important que j’écoute mon corps et que je n’aille pas trop vite dans le retour à la compétition. Je suis ravi d’avoir gagné trois matches. Il n’y a pas de meilleur sentiment que d’être de retour sur le terrain ", déclare Roger Federer.

" Le tournoi de Roland-Garros est désolé du retrait de Roger Federer, qui a livré un magnifique combat hier soir. Nous étions tous ravis de son retour à Paris où il a disputé trois matches de haut niveau. Nous lui souhaitons le meilleur pour la suite de la saison ", déclare Guy Forget, directeur du tournoi de Roland-Garros.

Certains se demanderont si le joueur a bien fait de s’aligner sur le tournoi si c’était pour ne pas le disputer jusqu’au bout… Surtout Koepfer, son adversaire déçu au 3e tour. Le Suisse avait d’autres objectifs que Roland-Garros et assume sa décision jusqu’au bout. Il ne s’attendait pas à développer un tel jeu et atteindre la deuxième semaine du tournoi. Il a peut-être disputé ce samedi soir le dernier match de sa carrière sur l’ocre parisien.