Chaque jour, un de nos journalistes et un de nos consultants présents à Roland-Garros débriefent pour vous la journée écoulée à la Porte d’Auteuil. Ce mercredi, c’est Christophe Rochus qui est revenu sur la prestation de Stefanos Tsistipas, qualifié aisément pour les demi-finales mardi soir lors de la Night Session qui l’opposait à Daniil Medvedev.

"J’avais mis Tsitispas en finale dès le début du tournoi", entame Rochus qui voit le Grec favori devant Zverev pour une place en finale. "Il a pris confiance et on l’avait vu contre Nadal à Barcelone lors d’un match de près de 4h où il a tenu le coup physiquement. Tactiquement, il a trouvé des clés. Sur la dernière année, c’est le joueur qui a le plus progressé. Il arrive à un moment où il est peut-être capable de battre Nadal ici ou Djokovic sur un autre tournoi du Grand Chelem. C’est celui qui est le plus proche de les battre."

La variété dans le jeu de Tsitispas semble l’atout principal pour créer la surprise. "C’est celui qui peut s’adapter à toutes les conditions. Il peut être plus offensif, il peut défendre plus, il est capable de varier, de monter plus à la volée. Si on le compare avec un Medvedev ou un Zverev qui ont souvent le même style de jeu, on peut dire que Tsitsipas a le plus de clés dans son jeu pour être capable de déranger."

Le défi sera de taille pour le Grec qui devra se frotter à un Nadal qui semble (presque) intouchable. "Nadal est favori à 70% mais Tsitsipas a quand même une petite chance alors que les autres années, Nadal était clairement au-dessus."

Le Majorquin devra avant cela se débarrasser de Diego Schwartzman en quart de finale avant de défier (probablement) Novak Djokovic en demi-finale. Un affrontement attendu avec impatience. "Nadal en finale de Roland… il est presque invincible. Le fait de le jouer en demi-finale, c’est peut-être un tout petit avantage pour Djokovic. Mais cela ne change pas grand-chose. Ces deux joueurs-là ne jouent que pour les titres. Tout ce qui les intéresse, c’est de gagner le tournoi. L’approche ne sera donc pas différente par rapport à une finale."