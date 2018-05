Roland-Garros : Qui succédera à Rafael Nadal ?

Plus

Roland-Garros commence dimanche. Rafael Nadal fait, une fois de plus, office de grand favori. Mais la jeune garde du tennis arrivera-t-elle à déjouer les pronostics ? Les anciens vainqueurs, affaiblis à cause des blessures, peuvent-ils jouer les troubles fêtes ? Tour d'horizon des joueurs qui vont faire parler d'eux durant la quinzaine.

Le favori : Rafael Nadal Rafael Nadal vise un onzième sacre à Roland-Garros - © GABRIEL BOUYS - AFP C'est une habitude, l’Espagnol est le mieux placé pour se succéder à lui-même. Cette saison, sur terre battue, le numéro 1 mondial s’est imposé à Monte-Carlo et Barcelone. Mais il est arrivé à Rafael Nadal de perdre. Une seule fois. C’était à Madrid face à Dominic Thiem. "Pas un drame" pour celui qui fêtera ses 32 ans à Roland-Garros. Nadal vise un onzième titre en terre parisienne. Pour entrer un peu plus dans la légende. Son résultat en 2017 : gagnant (face à Stanislas Wawrinka)

Les outsiders : Alexander Zverev, Dominic Thiem, David Goffin, Marin Cilic Zverev, Thiem, Goffin et Cilic seront à surveiller durant la quinzaine - © Tous droits réservés Alexander Zverev A 21 ans, l’Allemand incarne la relève du tennis mondial. Dimanche dernier, le numéro 3 mondial a failli priver Rafael Nadal d’un huitième titre à Rome. Sans l’interruption de la pluie, le jeune Allemand aurait peut-être remporté le tournoi. Il est le seul à s’être octroyé un Master 1000 (Madrid) cette saison sur terre battue, en plus de Nadal. Avant sa défaite à Rome, il avait enchaîné 13 victoires d’affilée. Un épouvantail pour le roi Nadal. Son résultat en 2017 : premier tour (battu par Fernando Verdasco) Dominic Thiem Finaliste à Madrid où il s’est incliné face à Alexander Zverev, l'Autrichien a également rejoint deux fois les quarts de finale (Monte-Carlo et Barcelone) sur terre battue. Le joueur de 24 ans, huitième au classement ATP, a cependant déçu à Rome où il a été éliminé dès son entrée en lice par Fabio Fognini. Actuellement au tournoi de Genève, Thiem assure. Aux côtés de Zverev, il peut “crever l’écran à Roland-Garros” avance le Français Guy Forget, directeur de Roland-Garros, dans un entretien à l’AFP. Son résultat en 2017 : demi-finaliste (battu par Rafael Nadal) David Goffin Le Liégeois, 27 ans, réalise une bonne saison sur terre battue. Deux fois en quarts de finale (Monte-Carlo et Rome) et même demi-finaliste (Barcelone), le numéro 9 mondial monte en puissance et sait rivaliser avec les joueurs mieux classés que lui. Pour preuve, le Belge a livré un combat solide face à Zverev à Rome. De bon augure pour Roland-Garros. Son résultat en 2017 : abandon en huitièmes (face à Horacio Zeballos) Marin Cilic Vainqueur du tournoi d’Istanbul sur terre battue le 6 mai dernier, Marin Cilic s’est fait peur en se blessant au genou. Une blessure qui l’avait contraint à déclarer forfait pour le tournoi de Madrid. De retour à Rome, le numéro 4 mondial s’est plutôt bien remis de cette blessure en atteignant les demi-finales du Master 1000 italien. Le finaliste malheureux de l’Open d’Australie déclarait pour le site de l’ATP, avoir retrouvé “un bon tennis”. Un bon tennis qui peut créer des surprises. Son résultat en 2017 : quart de finale (battu par Stanislas Wawrinka)

Les grandes inconnues : Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka Djokovic et Wawrinka, deux vainqueurs et des questions. - © Tous droits réservés Novak Djokovic Même s’il est désormais 22e mondial, on a envie de croire à un beau parcours du Serbe à Roland Garros. Lui en tout cas semble avoir retrouvé une certaine sérénité après une saison 2017 interrompue suite à son abandon à Wimbledon : “Si on revient trois mois en arrière, je ne me suis jamais senti aussi bien” déclarait-il sur RMC à l'issue de sa demi-finale perdue face à Rafael Nadal à Rome. De nouveau aux côtés de son entraîneur de toujours, Marian Vadja, Djokovic, 31 ans, reprend petit-à-petit des couleurs. Son résultat en 2017 : quarts de finale (battu par Dominic Thiem) Stanislas Wawrinka Le Suisse, 33 ans, a fait son retour cette semaine sur ses terres à l’occasion du tournoi de Genève. Il n’avait plus rejoué depuis le 22 février. Stan avait été contraint à l’abandon à Marseille en raison d’une blessure au genou gauche. Depuis, il n’a cessé de repousser son retour. Ses deux derniers Roland-Garros ont été plus que réussis avec une victoire en 2015 et une finale perdue l'an dernier. Une aussi belle permanence pour cette édition serait un exploit pour le Lausannois. Son résultat en 2017 : finale (battu par Rafael Nadal)

Viendra, viendra pas ? : Juan Martin Del Potro Juan Martin Del Potro, trouble-fête à Roland-Garros ? - © PASCAL GUYOT - AFP Sur dur, la saison 2018 de l’Argentin a été placée sous le signe de la réussite avec deux titres gagnés à Acapulco et au Master 1000 d’Indian Wells. Sur terre battue, c’est plus compliqué, la faute à une déchirure aux adducteurs gauche qui a poussé le 6e mondial à l’abandon à Rome face à David Goffin. Depuis, le joueur âgé de 29 ans n’a plus rejoué. Redoutable joueur de terre battue, Del Potro pourrait jouer les troubles fêtes. Reste à savoir si l’Argentin sera à Paris… Son résultat en 2017 : huitièmes de finale (battu par Andy Murray)