Roland-Garros : Quand le public est invité à quitter le stade en raison du couvre feu -... Le public a été invité à quitter le stade de Roland-Garros vers 20h15 afin de respecter le couvre feu instauré à partir de 21h00. "Les portes du stade fermeront à 20h45. Nous vous remercions de prendre vos dispositions afin de quitter les tribunes pendant un changement de côté", a égrené une annonce diffusée sur les courts à partir de 20h20. A 20h35 locales, l’annonce s’est faite plus pressante : "Mesdames et messieurs, les portes fermeront dans dix minutes". Quatre rencontres étaient encore en cours à ce moment-là, alors que match de Stefanos Tsitsipas contre Jérémy Chardy doit se jouer en session nocturne. Les organisateurs de Roland-Garros ont obtenu des autorités l’autorisation de faire entrer un peu plus de 5.000 personnes pour les dix premiers jours du tournoi, avant de passer à un plafond de 13.000 pour les cinq derniers, lorsque la jauge autorisée passera de 35% à 65% de la capacité maximum.