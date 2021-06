Novak Djokovic a remporté une bataille titanesque face à Rafael Nadal en demi-finale de Roland-Garros ce vendredi en quatre sets : 3-6, 6-3, 7-5 (7/4), 6-2 en 4h13 de jeu. Les deux hommes nous ont encore offert un spectacle d’un niveau incroyable. Le Serbe affrontera Stefanos Tsitsipas en finale dimanche. Le numéro un mondial serbe avait fait de Roland-Garros l’objectif de sa saison, il vient de surmonter le plus gros des obstacles. Les superlatifs nous ont manqué pour vous conter cette rencontre…

Le premier jeu de la partie dure neuf minutes… C’est Rafael Nadal au service et Novak Djokovic obtient deux balles de break. Ce premier jeu de service donne le ton de cette rencontre.

Le deuxième jeu, sur le service de Djokovic cette fois est également fort disputé et Nadal obtient lui aussi une balle de break. Mais il ne la laisse pas passer : alors que le Serbe a plusieurs opportunités de " tuer " l’échange il ne le fait pas et cela se paie cash quand on joue contre le roi de la terre battue, c’est 2-0 en faveur de l’Espagnol.

C’est ensuite 3-0 et 30-0 en faveur de Rafa… Un moment déjà très important dans ce set. Surtout que Nadal réalise le double-break, c’est 4-0. Le score est sévère pour le Serbe qui ne parvient pas à faire ce qu’il faut dans les moments importants jusqu’ici.

Le Majorquin a un peu de mal à conclure ce set, Djokovic revient même à 5-3. Nadal obtient alors trois balles de set et Djoko les sauve encore. Rafa finit par remporter cette manche, plus difficilement que prévu mais l’essentiel y est.