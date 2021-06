Trois minutes de folie et de cris : Djokovic surexcité en fin de match contre Berrettini - Tennis... Un Novak Djokovic comme vous ne l'avez jamais vu! Eprouvé par un long quart de finale face à Matteo Berrettini (3h32) en Night Session, le N°1 Mondial a surchauffé dans le dernier jeu du match qu'il a finalement remporté de justesse pour arracher un 7-5 victorieux. Le Serbe a commencé à pousser de premiers cris étranges en se procurant une première balle de match. Quelques instants plus tard, c'est sur son clan qu'il a déchargé toute son adrénaline en pestant après un point de Matteo Berrettini pour revenir à 40-40. Un nouveau cri retentissant, un lancer de raquette amorcé et quelques coups de pieds dans les panneaux publicitaires : 'Nole' avait visiblement besoin d'évacuer sa tension...et sa fatigue. 'Djoko' a ensuite retrouvé son calme pour se procurer une nouvelle balle de match avant de terminer le travail. Une véritable libération à l'approche de minuit pour le Serbe, euphorique avant et après avoir serré la main de son adversaire.