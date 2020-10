Roland Garros : Novak Djokovic continue son survol parisien et affrontera Khachanov en 8es

Djokovic en mode patron - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Novak Djokovic - Daniel Galan Riveros : les highlights du match - Roland Garros - 03/10/2020 Novak Djokovic a battu Daniel Galan Riveros (153 à l’ATP) 6-0, 6-3, 6-2 en 1h57 de jeu. Une rencontre qui a été interrompue par la pluie malgré le fait qu’elle se déroulait sur le Philippe Chatrier, doté d’un toit. Nole reste impressionnant de régularité : lors de ses trois premiers tours il n’a perdu que cinq jeux par match pour un total de 15 jeux perdus depuis le début donc… Il continue son survol du tournoi et affrontera un adversaire plus coriace au prochain tour, Karen Khachanov, 15e joueur mondial. Dans le premier set, il n’y en a eu que pour Djoko, 6-0 en 26 minutes. Son adversaire, nettement en dessous semblait aussi pris par l’enjeu. Dans le deuxième set, les échanges étaient un peu plus équilibrés, le Colombien affichant un autre visage. Le score était néanmoins toujours sans appel, 6-3. Dans la dernière manche, toujours de souci pour Djokovic qui ne laissait que deux petits jeux en chemin. Novak Djokovic compte 17 titres du Grand Chelem à son palmarès, mais n’a remporté Roland-Garros qu’à une seule reprise, en 2016. Il s’est incliné trois fois en finale, par deux fois contre l’Espagnol Rafael Nadal (2012 et 2014) et contre le Suisse Stan Wawrinka également, en 2015. L’an dernier, le Serbe avait quitté Paris en demi-finales, battu par l’Autrichien Dominic Thiem.