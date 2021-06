Roland-Garros : Novak Djokovic chute en montant au filet et se fait une belle frayeur -... Alors que Novak Djokovic et Stefanos Tsitsipas ferraillaient dans le premier set d'une finale très indécise, le Serbe s'est occasionné une belle frayeur. Monté au filet pour s'arracher sur une contre-amortie de Tsitsipas, le Joker a trébuché sur la terre battue avant de s'écrouler entre le poteau du filet et le panneau publicitaire. Heureusement pour Djokovic, plus de peur que de mal puisqu'il s'est relevé quelques secondes plus tôt alors que Tsitsipas, lui, était sportivement venu aux nouvelles. Espérons pour le Serbe (et pour l'intérêt de la finale) qu'il ne ressentira aucun gène par la suite.