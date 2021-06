Lorenzo Musetti, 19 ans, a séduit les observateurs samedi en malmenant Novak Djokovic lors des deux premiers sets en huitième de finale de Roland-Garros. Après avoir remporté les deux premiers tie-breaks et multiplié les points spectaculaires, l’Italien s’est subitement écroulé pour laisser le N°1 en Mondial prendre le dessus. Battu 6-1 puis 6-0 lors du 3e et 4e set, il a donc fini par jeter l’éponge lors du 5e alors que le Serbe menait 4-0. Cet abandon n’est toutefois pas lié à une blessure. C’est le principal intéressé qui l’a révélé après la rencontre en conférence de presse. ►►► À lire aussi : Mais qui est ce Lorenzo Musetti, l’effronté italien qui a fait trembler Djokovic à Roland-Garros ? ►►► À lire aussi : Le meilleur et le pire du 9e jour de Roland-Garros : Schwarzman et Musetti régalent, Djoko 'beug' mais se ressaisit, Gauff championne… du UNO "Ce n’était pas une blessure, c’étaient des crampes et quelques petites douleurs au dos. Je n’étais plus vraiment capable de gagner un point. Ce n’était plus très agréable à suivre pour le public qui était présent. J’ai donc décidé d’abandonner. Je pense que c’était la meilleure chose à faire", a affirmé l’Italien, épuisé par les deux premiers sets (2h20) et par le match précédent remporté en 5 sets face à son compatriote Cecchinato. "Si j’avais joué 3 sets au lieu de 5 contre Cecchinato, ça aurait peut-être été différent aujourd’hui mais au final, je suis satisfait de cette semaine et du tennis que j’ai pu montrer ici."

Roland-Garros : Novak Djokovic souffre face à Musetti mais s'en sort en usant l'Italien, contraint... Novak Djokovic a connu deux heures très difficile face au phénomène italien Lorenzo Musetti lundi après-midi en huitièmes de finale de Roland-Garros. Mené 2-0, le N°1 Mondial s'est sorti des sables mouvants à l'expérience et à l'endurance en empochant assez facilement les deux derniers sets alors que son adversaire fléchissait pour hisser le drapeau blanc en milieu de 5e set. Le score était alors de : 6-7 (7/9), 6-7 (2/7), 6-1, 6-0, 4-0. Un soulagement pour Djokovic qui affrontera un autre italien, Matteo Berrettini (ATP 9) , en quarts de finale. Pour Musetti, 19 ans, cette première participation à un Grand Chelem reste un franc succès. Auteur de nombreux points spectaculaires ce lundi ainsi qu'aux tours précédents, l'Italien peut quitter le tournoi la tête haute et sans regret.

Face à la presse italienne, le jeune talent italien a précisé la nature de ses problèmes en fin de match. "Les douleurs ont déjà commencé au 3e set et ça augmentait progressivement. J’étais éprouvé. A la fin, ça n’avait plus beaucoup de sens de jouer. Je n’arrivais plus à participer aux échanges, j’avais des difficultés à me déplacer. J’étais arrivé à la limite."

Musetti réussit une volée de revers dos au filet et mérite les applaudissements de Djokovic -... Lorenzo Musetti n'en est pas à son premier coup de génie dans cette édition 2021 de Roland-Garros. Le jeune italien, 19 ans, a une nouvelle fois épaté la galerie lundi après-midi lors du premier set du match qui l'opposait à Novak Djokovic. Le tennisman transalpin s'est illustré en contrant magistralement un enchaînement amortie - lob du champion serbe grâce à une superbe volée de revers dos au filet qui n'a laissé aucune chance au numéro 1 mondial. Un point à voir et à revoir. Le week-end dernier, Musetti avait déjà réussi un point sensationnel au 3e tour de Roland-Garros face à son compatriote Marco Cecchinato.

S’il a rêvé un instant de venir à bout du N°1 mondial, Musetti peut quitter le tournoi la tête haute et repartir avec pas mal d’ondes positives pour la suite. "C’était une expérience fantastique. Je suis satisfait de cette semaine et du tennis que j’ai pu montrer ici. Je suis venu ici pour jouer mon premier tournoi du Grand Chelem, j’ai atteint la 2e semaine et j’ai pris deux sets au N°1 mondial. Je repars avec beaucoup de belles émotions et plus d’expérience. Désormais, je connais la distance qui me sépare du top mondial. Je sais que si je joue bien, je peux rivaliser à ce niveau. Je sais aussi que tous les tournois ne seront pas comme celui-ci mais j’essaierai de faire de mon mieux", a conclu Musetti, qui n’a jamais perdu un seul tie-break depuis qu’il est sur le circuit ATP. Après un peu de repos et quelques semaines d’école (NDLR : il doit obtenir son diplôme secondaire), Musetti va pouvoir se reconcentrer sur le tennis et sur le tournoi de Wimbledon, son "Grand Chelem préféré."

Le superbe point de Lorenzo Musetti contre Marco Cecchinato - Roland-Garros - 06/06/2021 Chaque jour, nous épinglons pour vous le meilleur et le pire de la journée écoulée à Roland-Garros. Des surprises, des jolies histoires, des larmes ; de joie ou de désarroi, des jolis points aussi…