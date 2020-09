Roland-Garros : Minnen et Van Uytvanck avancent au deuxième tour du double - Roland-Garros -... Greet Minnen et Alison Van Uytvanck se sont qualifiées pour le deuxième tour du double à Roland-Garros. Mercredi, le duo belge a battu 6-3, 6-2 l'Espagnole Lara Arruabarrena et la Britannique Heather Watson. La rencontre a duré 1 heure et 7 minutes. Minnen et Van Uytvanck affronteront au deuxième tour soit la Russe Veronika Kudermetova et la Chinoise Zhang Shuai soit la Russe Anna Blinkova et l'Américaine Christina McHale. Qualifiée au deuxième tour du simple, Van Uytvanck, 26 ans, n'avait pas passé le premier tour du double lors de ses deux précédentes participations. C'est la première fois que Minnen, 23 ans, dispute Roland-Garros tant en simple, où elle a été éliminée au premier tour, qu'en double. Yanina Wickmayer (associée à l'Allemande Andrea Petkovic), Elise Mertens (avec la Biélorusse Aryna Sabalenka) et Kirsten Flipkens (avec la Russe Anastasia Pavlyuchenkova) sont également engagées en double.