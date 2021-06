Roland-Garros : Mertens et la paire Vliegen/Gillè qualifiés, bonne journée pour les Belges

100% de victoires belges ce mercredi à Roland-Garros ! Grandes favorites du tournoi, Elise Mertens, associée à sa nouvelle partenaire Hsieh Su-Wei, ont tenu leur rang face aux invitées françaises Elsa Jacquemot et Elixane Lechemia. Elles s'imposent facilement sur le score de 6/2 et 6/3 en près d'une heure de jeu. Elles affronteront au prochain tour soit le binôme français composé d'Océane Dodin et Salma Djoubri, soit l'Américaine Amanda Anisimova et la Russe Anastasia Potapova.