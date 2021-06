Roland-Garros : Medvedev cède un set mais se qualifie pour le 3e tour

Le N.2 mondial Daniil Medvedev s'est qualifié mercredi pour le 3e tour de Roland-Garros en battant l'Américain Tommy Paul (52e) 3-6, 6-1, 6-4, 6-3 en 2h18 lors d'une nouvelle session nocturne à huis clos.

"Ce n'était pas facile au début, je n'ai pas bien joué, et pourtant j'avais plus d'occasions que lui. Ce n'est jamais facile de perdre le premier set comme ça. Alors le 6-1 dans le deuxième set m'a fait du bien", a commenté le Russe en français.

"Il y a des choses à améliorer, mais en gros, c'était un bon match", a-t-il ajouté.

Au prochain tour, Medvedev qui n'avait encore jamais remporté le moindre match sur la terre battue parisienne en quatre participations, affrontera encore un Américain, le grand serveur Reilly Opelka (35e).

Alors le natif de Moscou espère jouer sa prochaine rencontre en journée et non en session nocturne: "comme ça les balles et le service vont moins vite", a-t-il expliqué.

A 25 ans, Medvedev a atteint les sommets de la hiérarchie du tennis grâce à ses performances sur dur et notamment sa finale historique à l'US Open 2019 où il avait poussé Rafael Nadal au cinquième set après avoir perdu les deux premières manches. Plus récemment, il a remporté en 2020 le Masters 1000 de Paris puis les Masters de fin d'année, et a atteint la finale du dernier Open d'Australie.

Mais ses piètres résultats, en comparaison, sur terre battue, avaient soulevé des questions quant à l'attribution de la tête de série N.2 à Roland-Garros alors que le maître des lieux Rafael Nadal héritait de la N.3.