Roland-Garros : Leurs aînés ont brillé à Paris; Sebastien Korda et Federico Coria entrent à leur tour dans la lumière

"Tiens, Sebastien Korda, ce ne serait pas le fils de ?". Si, c’est le fils de Petr Korda, vainqueur des Internationaux d’Australie en 1998.

"Tiens, Federico Coria, ce ne serait pas le fils de ?". Non, c’est le frère de Guillermo Coria, finaliste de Roland-Garros en 2004.

Le hasard veut que Sebastien et Federico réussissent tous les deux leur meilleur résultat en Grand Chelem à l’occasion de ce Roland-Garros 2020. Ils se sont qualifiés pour le troisième tour, et tenteront d’aller encore plus loin, ce vendredi, face à l’Espagnol Pedro Martinez (105e mondial), et l’Italien Jannik Sinner (75e mondial).

Sebastien Korda n’est que 213e à l’ATP. Il devrait donc mener sa carrière dans un relatif anonymat. D’autant qu’il n’écume habituellement que les tournois futures et challengers. Sa victoire au premier tour de Roland-Garros était d’ailleurs sa première, à un niveau plus haut. Mais depuis sa victoire chez les juniors, aux Internationaux d’Australie, en 2018, il a l’habitude d’être un peu plus sollicité que les autres joueurs de son niveau. Il sait qu’en permanence, il devra répondre à des questions sur son papa, vainqueur d’un Grand Chelem, finaliste d’un autre (Roland-Garros, en 1992), et deuxième mondial en 1998.

Et il le fait de bonne grâce. "Mon père a regardé mon deuxième tour, et il est très content. Il ne voyage pas beaucoup avec moi, mais nous sommes souvent en contact. Et quand je suis chez moi, nous nous retrouvons sur le court. Il m’aide beaucoup, et je lui dois beaucoup. Sans lui, je ne pense pas que j’en serais là."

Chez lui, c’est aux Etats-Unis. Sebastien Korda est né en Floride, et est américain. Ses parents sont tchèques. Petr a épousé sa compatriote Regina Rajchrtová, ancienne 26e mondiale. Ensemble, ils ont eu trois enfants, Jessica, Nelly, et Sebastien.

Sebastien a l'habitude de répondre à d’autres questions sur sa famille. Parce que, pour les plus jeunes, il est plus "frère de" que "fils de". Jessica et Nelly Korda sont golfeuses professionnelles. Nelly, la plus jeune, est actuellement la deuxième joueuse mondiale. Et Jessica a, un jour, gagné l’Open d’Australie. C’est presque une tradition, chez les Korda. Sa petite balle à elle était blanche, et pas jaune.

Le talent n’est peut-être pas héréditaire, mais grandir dans un milieu où l’on connaît la rigueur et les sacrifices qu’impose le sport professionnel, où l’on accepte de mener une vie faite de voyages et de séjours à l’hôtel, cela aide, c’est certain.

L’Argentin Federico Coria n’a pas toujours trouvé confortable de suivre les traces d’un illustre aîné. Il admire son grand frère Guillermo, mais il a envisagé de jouer sous le nom de sa mère. "Petit, je voulais passer inaperçu. Mais il y avait toujours plus de monde pour venir me voir que pour assister aux matches des autres. Et les gens me comparaient toujours à mon frère."

Son frère, Guillermo Coria, a dix ans de plus que lui. Il a failli gagner Roland-Garros en 2004. Il a mené deux sets à zéro face à Gaston Gaudio, il a même eu deux balles de match. Mais il a perdu. Il a été troisième, au classement mondial.

Etre proche de quelqu’un qui a l’expérience du circuit, Federico ne l’a donc pas toujours pris comme un avantage. Et il a traîné un autre "boulet", une suspension de deux mois. Il y a deux ans, il est puni par la "Tennis Integrity Unit", pour ne pas avoir dénoncé une tentative de match truqué. Il a reconnu avoir été approché, et il s’est défendu en disant avoir eu peur pour sa famille. Cet épisode malheureux est sans doute ce qui l’a fait mûrir, donc avancer. Quelques mois plus tard, il faisait enfin, à 27 ans, son entrée dans le top 200. Il est top 100 depuis quelques jours. Et à la fin de Roland-Garros, il devrait être 85e, au pire.

Etre fils de, ou de frère de, c’est avoir la certitude que l’on parlera plus de vous que d’autres joueurs de même niveau, c’est savoir que l’on va vous comparer, c’est s’attendre aux sollicitations. C’est aussi l’assurance de recevoir de bons conseils. Mais c’est tout, sauf une garantie de réussite.

Serguei Bubka Junior a tenté d’être sportif professionnel, comme son perchiste de père. Il a choisi le tennis. Il n’a pas dépassé la 145e place mondiale.

On verra ce que cela donnera pour l’Equatorien Emilio Gomez. Il ne fera peut-être pas mieux. A 28 ans, il n’est "que" 156e mondial. Parce que oui, il y avait un autre "fils de", dans ce Roland-Garros. Lui, il est le fils d’Andres Gomez, vainqueur du tournoi de Roland-Garros il y a trente ans. Il y a quelques jours, il a participé aux qualifications de l'épreuve parisienne, et il a perdu au premier tour.

Et il y en a un qui doit s’attendre à être encore plus scruté, sollicité, jugé, que les autres. C’est Leo Borg, 17 ans, le fils de la légende Bjorn Borg. Il recevra peut-être des "wild cards" grâce à son nom, et c’est déjà arrivé. Mais c’est aussi lui qui devra avoir les reins les plus solides, parce que l’héritage est lourd à porter. Mais au moins, il va essayer. Et il commence déjà à mettre quelques atouts dans son jeu. Après le confinement, c’est à l’Académie Nadal qu’il est allé s’entraîner.