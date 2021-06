Roland-Garros : Les sessions du soir, cela aurait pu être fabuleux, mais c’est raté pour cette fois

Quand des spectateurs s’en vont, pour attraper le dernier métro/tram, ou parce qu’il y a école le lendemain, les autres, inconsciemment, font encore plus de bruit. S’il est minuit, 1h du matin, on hurle encore plus fort. S’il est 2h, 3h du matin, on se dit que l’on vit un moment rare, que l’on racontera encore des années plus tard. Et quand on a assisté au match de tennis le plus tardif de l’histoire, entre Lleyton Hewitt et Marcos Baghdatis , qui s’est un jour (ou plutôt une nuit) terminé à 4h34 du matin à Melbourne, on en garde le souvenir pour toujours.

On les appelle les "night sessions", à l’US Open et à l’Australian Open, là où elles régalent les foules depuis de nombreuses années. Le tennis en soirée, pour autant que le match soit bon et dure un peu (ou beaucoup), c’est électrique, fantastique, fou.

A l'US Open... © AFP

Donc, les "night sessions", c’est génial, si on aime le tennis. Et quand Roland-Garros a décidé d’en proposer, on a applaudi. Peu importe qu’en plus de vouloir offrir un spectacle différent, les organisateurs du tournoi aient aussi ajouté des sessions pour vendre plus de tickets. Les travaux du stade ont duré six ans et ont coûté cher, il faut bien renflouer les caisses.

Les renflouer en vendant ces sessions du soir, non pas à France Télévision, mais à Amazon Prime Video, cela passe un peu moins bien. C’est la première fois dans l’histoire du tournoi que des matches sont diffusés uniquement sur une plate-forme et une télévision payantes.

Maudit virus

Et puis, l’impensable est arrivé, une pandémie… Et son lot de mesures sanitaires. Avec un couvre-feu à 21h, exactement au moment où doit commencer le "prime time" chez Amazon. Pour une tuile, c’est une tuile. Sans ce contrat signé pour trois ans, on aurait pu reporter à l’année prochaine la belle idée des "night sessions". Mais là, non seulement on a dû les organiser, mais en plus il a fallu réserver les meilleures affiches à ce créneau horaire. C’était dans le contrat.