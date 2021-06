Roland-Garros : Les numéros un mondiaux de double, positifs au coronavirus, ne pourront pas participer au tournoi

Les Croates Mate Pavic et Nikola Mektic, les meilleurs joueurs du monde, actuellement, en double, ne pourront pas tenter d’ajouter un titre à leur palmarès, ces prochains jours. Ils ont tous les deux été contrôlés positifs au coronavirus, à Roland-Garros. "Conformément au protocole sanitaire du tournoi, l’équipe a été écartée du tableau, et les deux joueurs ont été placés à l’isolement. Ils ont été remplacés par la première équipe sur la liste d’attente", indique un communiqué de la Fédération Française de Tennis.

2446 tests ont jusqu’à présent été réalisés auprès des joueurs, des joueuses, et de leur entourage. Et il s’agit des premiers cas positifs.

Cette année, Mate Pavic et Nikola Mektic ont gagné les tournois d’Antalya, Melbourne 2, Rotterdam, Miami, Monte-Carlo, et Rome. Six victoires en dix tournois disputés. Ils semblaient les favoris logiques du tournoi parisien.