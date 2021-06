Roland-Garros : Les hommes passent, les statues restent

Des travaux ont été effectués à Roland-Garros, pendant six ans. Et c’est un site flambant neuf qui accueille les joueurs et les joueuses cette année. La Fédération Française de Tennis a tenu à égayer l’endroit avec des statues. Six statues, pour rendre hommage à ceux qui ont marqué l’histoire du tournoi et du stade.

Si Roland-Garros existe, c’est pourtant grâce à ces quatre hommes, René Lacoste , Henri Cochet , Jacques Brugnon , Jean Borotra , vainqueurs de dix-huit tournois du Grand Chelem. Ils ont aussi (et surtout, dans ce cas-ci) gagné la Coupe Davis en 1927. Et un stade a été construit pour qu’ils puissent défendre leur titre, un an plus tard, dans les meilleures conditions, et devant de nombreux supporters. Ce qu’ils ont fait. La France a d’ailleurs remporté le Saladier d’Argent six années de suite, grâce à eux.

Lui, défendre un titre, il sait également ce que c’est. Rafael Nadal , treize fois vainqueur de Roland-Garros, a désormais une statue à son effigie, dans le stade, près de la nouvelle entrée principale du public. L’œuvre, d’un artiste espagnol, Jordi Diez Fernandez , a été inaugurée il y a quelques jours, en présence du champion. Et de Gilles Moretton , le président de la Fédération Française de Tennis. "Rafael Nadal a marqué l’histoire du tournoi, depuis 2005. Il est assez rare d’avoir une statue de son vivant. Et il peut encore écrire d’autres pages de son épopée. Lorsqu’il a découvert sa statue, je pense qu’il a ressenti une certaine émotion. Il va réaliser, au fil du temps, ce qu’il représente pour le tournoi et ce qu’il représente pour le tennis. Une statue pour lui rendre hommage, c’est une très bonne chose."

Caroline Brisset et son oeuvre, "The Cloud Kisser", représentant Roland Garros. © RTBF

Et donc, "l’homme Roland Garros" est enfin statufié dans le "Stade Roland-Garros". Grâce à une artiste, Caroline Brisset, qui a sculpté une œuvre en inox, de six mètres quarante de hauteur. Une œuvre tellement grande que quand on la photographie, on a le ciel et les nuages comme décor principal. Caroline Brisset, est revenue dans le stade une deuxième fois, quelques jours après l’inauguration de "The Cloud Kisser" (le nom de la statue). "Je n’y avais pas pensé en amont, à ce ciel que l’on voit quand on regarde le visage de Roland Garros. Mais comme on le surnommait "l’homme qui flirtait avec les nuages", je trouve que c’est assez réussi, l’emplacement n’est pas trop mal."

Caroline Brisset (qui a déjà exposé à Bruxelles) n’a que trente-trois ans. C’est certain, son œuvre sera admirée, pendant des décennies, par des millions de personnes. "C’est tout frais, elle vient d’être installée, et je ne réalise pas encore vraiment. J’avoue que j’ai hâte de m’échapper, d’aller à côté de la statue, et d’écouter ce que les gens disent…"