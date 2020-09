Roland-Garros : le superbe passing en tweener d'Ymer applaudi par Djokovic

Mikael Ymer nous a régalé de l'un des plus jolis coups de ce début de quinzaine ce mardi face à Novak Djokovic ! Le joueur suédois n'a pas eu ce qu'on peut appeler un très bon tirage au premier tour de Roland-Garros puisqu'il affrontait le numéro un mondial. Un peu impuissant dans le premier set perdu 6-0 en 22 minutes, il a assuré le show dans le second avec un superbe passing entre les jambes qui est parvenu à tirer quelques applaudissements au Serbe. Malgré un petit regain d'opposition, Ymer s'est incliné 6-2 dans le deuxième set et 6-3 dans le dernier.