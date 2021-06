Roland-Garros : le jour de ses 35 ans, Nadal efface Gasquet en trois sets et atteint le troisième tour

Balle de match : Nadal-Gasquet - Roland Garros - 03/06/2021 Rafael Nadal se qualifie pour le troisième tour de Roland-Garros après avoir écarté Richard Gasquet en trois sets 6/0 7/5 6/2. La rencontre, disputée en night session et à huis clos, a duré 2h16 minutes de jeu. L’Espagnol, qui fête ses 35 ans ce jeudi, défiera le Britannique Cameron Norrie au prochain tour. Le premier set bouclé en 25 minutes Le Majorquin a bien entamé la partie en breakant d’entrée le Français de 34 ans. Concentré et sérieux, l’homme aux vingt titres du Grand Chelem prendra encore deux fois le service de son adversaire avant de conclure la première manche sans perdre le moindre jeu. Auteur de dix coups gagnants pour seulement trois fautes directes, il n’a laissé que des miettes à un Richard Gasquet peu inspiré. Un réveil insuffisant pour Gasquet Mené un jeu à rien, Gasquet remporte son jeu de service et coupe une série de huit jeux consécutifs perdus. Une joie de courte durée pour le Français qui concède un break sur le jeu suivant et laisse le protégé de Carlos Moya filer à 4-1. Plus adroit que lors du premier set, le joueur né à Béziers parvient à débreaker le taureau de Manacor pour ensuite revenir à cinq jeux partout. Pourtant malmené dans cette fin de set, Nadal parvient à éviter le tie-break pour empocher la manche sept jeux à cinq en plus d’une heure de jeu. Nadal finit par émerger en trois manches Après un début de set accroché, Nadal est le premier à s’offrir des balles de break mais le Français les écarte à la suite d’une belle volée amortie et d’un passing en coup droit court croisé millimétré. Le neveu de Toni Nadal finit par breaker au terme d’un sixième jeu serré où les deux hommes ont enchaîné les coups gagnants. L’Espagnol s’est ensuite mis en mode gestion pour assurer sur ses jeux de service et conclure la rencontre sur un nouveau break, six jeux à deux. J’ai joué un excellent premier set Interrogé par Cédric Pioline après sa victoire, l’Espagnol, qui vise son quatorzième titre sur l’ocre parisien, était très satisfait de sa première manche. Après avoir mené cinq jeux à deux dans le deuxième set, il n’a pas réussi à saisir les opportunités pour rapidement conclure l’affaire "j’ai commis quelques erreurs et Gasquet est revenu dans le match mais une fois que j’ai réussi à gagner le set, le match était sous contrôle. Le plus important est de gagner, peu importe si c’est en trois sets ou pas".