Roland-Garros : La finale du double après la finale du simple pour Krejcikova

Associée à sa compatriote Katerina Siniakova, la Tchèque Barbora Krejcikova s'est qualifiée pour la finale du double dames à Roland-Garros au lendemain de sa qualification en simple.

Krejcikova et Siniakova (N.2), 7e et 8e mondiale en double, ont battu en demi-finale vendredi sur la terre battue parisienne la Polonaise Madga Linette et l'Américaine Bernarda Pera 6-1, 6-2.

L'autre demi-finale du double féminin oppose l'Américaine Bethanie Mattek-Sands et la Polonaise Iga Swiatek à une paire formée par la Roumaine Irina-Camelia Begu et l'Argentine Nadia Podoroska.

Il s'agira pour Krejcikova et Siniakova de leur leur 4e finale en Grand Chelem et leur 2e à Roland-Garros.

Jeudi, Barbora Krejcikova, 25 ans, 33e mondiale, s'était qualifiée pour sa première finale de Grand Chelem en éliminant Maria Sakkari (WTA 18) 7-5, 4-6, 9-7 et affrontera la Russe Anastasia Pavlyuchenkova (WTA 32) en finale.

Siniakova, qui a sauvé une balle de match jeudi, tentera de décrocher son premier titre majeur, le deuxième de sa carrière après Strasbourg 2021.