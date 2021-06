Roland-Garros : La Belgique est encore présente dans le tournoi, chez les juniors

Martin Katz a dix-huit ans. Il habite à Chaumont-Gistoux, et il joue au tennis depuis qu’il a cinq ans. Il s’entraîne depuis six ans au tennis-études de l’AFT (l’Association Francophone de Tennis), à Mons.

A Roland-Garros © AFP

Un Français au nom bien de chez nous

La France a réussi une grande première, dans l’histoire du tournoi : avoir la mainmise totale sur le dernier carré du tournoi de simple, chez les juniors. Parmi les quatre candidats (français donc) à la victoire, il y en a un qui s’appelle Luca Van Assche. Curieux…

Son prénom est italien, comme sa mère (il faudrait d’ailleurs prononcer "Louka"). Son nom de famille est belge, comme son père. Luca Van Assche possède la triple nationalité, française, belge, italienne, mais il se sent tout à fait français, et joue pour la France.

Pourtant, il est né à Bruxelles, et il a passé les trois ou quatre premières années de sa vie en Belgique. Il a même été élevé en néerlandais, puisque son père, Tom, vient de Malines. Mais il a tout oublié, puisqu’il n’a plus pratiqué la langue, quand toute la famille s’est installée en France. "Je n’ai plus vraiment de lien avec la Belgique, puisque je ne vais jamais là-bas. Mais j’y ai déjà joué en tournoi. Et mes parents y ont encore des amis."