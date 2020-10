Roland-Garros : L'impitoyable prodige Iga Swiatek met fin au rêve de rédemption d'Eugénie Bouchard

C'est fini pour Eugénie Bouchard ! Wild-Card et invitée du tournoi, la Canadienne, qui sort d'une traversée du désert interminable, espérait continuer sa route et confirmer sa rédemption à Roland-Garros. Malheureusement pour elle, elle est tombée sur un os ce vendredi, en la personne d'Iga Swiatek. A 19 ans à peine, la Polonaise est 54e mondiale et une véritable pépite du circuit féminin.

Grand format (1.76m), elle n'a fait qu'une bouchée d'une Eugénie Bouchard beaucoup trop tendre. En à peine 1h15, Swiatek s'impose sereinement 6-3, 6-2 sur le Lenglen. Finaliste à l'US Open en 2014 et demi-finaliste Porte d'Auteuil la même année, Bouchard devra donc attendre avant de confirmer son retour au premier plan. Swiatek, elle, affrontera la tête de série numéro 1, Simona Halep ou l'Américaine Amanda Anisimova, demi-finaliste de Roland en 2019 en 8e de finale.