Krejcikova-Sákkari : le résumé - Roland-Garros - 10/06/2021 Roland-Garros : Krejcikova émerge après une fin de match folle et atteint la finale Au terme d’un combat de 3h19, Barbora Krejcikova sort Maria Sákkari 7/5 4/6 9/7 Grâce à cette victoire, la Tchèque (WTA 33) se hisse en finale d’un tournoi majeur pour la toute première fois de sa carrière. Elle défiera samedi Anastasia Pavlyuchenkova dans un dénouement inédit. Un premier set décousu Stressées par l’enjeu, les deux joueuses entament la rencontre par trois breaks consécutifs. La Tchèque et la tombeuse d’Elise Mertens n’affichent pas la solidité suffisante pour prendre le dessus sur l’autre et concluent le set avec 35 fautes directes. C’est finalement Krejcikova qui se montre la plus sereine à la fin de la manche en prenant le service de la Grecque au meilleur des moments pour remporter le premier set sept jeux à cinq. Sakkari recolle malgré une petite frayeur Loin d’être abattue par la perte du premier set qu’elle avait pourtant à portée de main, la Grecque entame la deuxième manche tambour battant. Après un rapide break d’entrée, la joueuse de 25 ans s’envole rapidement au marquoir pour mener quatre jeux à rien. A nouveau reprise par l’enjeu, elle voit rapidement Krejcinova reprendre du poil de la bête et enchainer trois jeux consécutifs. La tombeuse de la dernière lauréate, Iga Swiatek, a finalement les nerfs solides pour conclure la manche six jeux à quatre après deux balles de set galvaudées. Krejcikova remporte la guerre des nerfs au terme d'un set haut en suspense La Grecque breake rapidement son adversaire pour mener deux jeux à un. Vient ensuite une série de jeux accrochés, souvent remportés par la compatriote de Stefanos Tsitsipas. Alors qu’elle était menée 3-5 30-40, la 33è joueuse mondiale sauve une balle de match, remporte douloureusement son jeu de service avant de débreaker pour revenir à égalité. Après beaucoup d’erreurs de part et d’autre, Barbora Krejcikova se procure à son tour deux balles de match, effacées par Sakkari. La troisième balle de match connait un dénouement complètement fou. Alors que la Grecque joue une balle annoncée out par le juge de ligne, l'arbitre principal affirme finalement qu'elle est bonne. Grosse erreur d'appréciation puisque le Hawk-Eye révèlera quelques instants après que la balle était bien dehors. Les deux joueuses sont alors obligées de rejouer le point et c'est la Grecque qui le remporte cette fois-ci. La quatrième balle de match sera finalement la bonne pour la Tchèque qui se qualifie pour sa première finale en Grand Chelem.