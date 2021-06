La Tchèque Barbora Krejcikova continue son splendide parcours à Roland-Garros, la voilà en demi-finale. Coco Gauff n’a résisté qu’un set à la tornade Krejcikova. L’Américaine s’est inclinée en deux sets 7-6, 6-3.



La 33e mondiale, victorieuse à Strasbourg, se sent visiblement bien sur la terre battue parisienne. Avant Gauff (24e), Sloane Stephens, Elina Svitolina (5), Ekaterina Alexandrova (32e) et Kristina Pliskova avaient cédé face à la Tchèque.



A 25 ans, la joueuse de Brno atteint pour la première fois le dernier carré d’un Grand Chelem. Elle n’avait jamais fait mieux qu’un 1/8e de finale, l’an dernier à Paris.



Et pourtant, elle ne s’est pas épargné puisqu’elle a également disputé le double et le double mixte. Elle est, d’ailleurs, toujours en course en double.