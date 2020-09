Roland-Garros : Kirsten Flipkens et Greet Minnen battues au premier tour

Même si le tournoi de Roland-Garros commence un dimanche depuis de longues années déjà, cela fait toujours bizarre, pour les joueurs et les joueuses, de le quitter avant le traditionnel jour d'ouverture des épreuves du Grand Chelem, partout ailleurs. Et cela fait bizarre aux amateurs de tennis. Et donc, cela fait bizarre de déjà avoir perdu trois représentants belges, sur les cinq en compétition. Le tournoi est déjà terminé pour David Goffin, pour Kirsten Flipkens, et pour Greet Minnen.

Kirsten Flipkens, 80e mondiale, n’a pas existé, face à la Kazakhe Yulia Putintseva, 27e mondiale, 6/1-6/2. Elle n’a que très rarement donné l’impression d’être capable de se battre, ou d’avoir envie de se battre.

Greet Minnen a subi une défaite pratiquement aussi sèche. Elle s’est inclinée face à l’Argentine Nadia Podoroska, 6/2-6/1. Là, on peut parler d’une occasion manquée, parce que la Belge, 110e mondiale, était opposée à une adversaire classée 131e. Elle aurait pu tomber plus mal, lors du tirage au sort, mais elle n’a pas profité de cette chance. Elle était pour la première fois dans le tableau final de Roland-Garros.

Aucun des trois Belges qui ont perdu ce dimanche n’a donc gagné le moindre set. Mais heureusement, Elise Mertens était là pour adoucir ce constat d’échec. Elle, elle s’est qualifiée pour le deuxième tour, en battant la Russe Margarita Gasparyan, 6/2-6/3.

Alison Van Uytvanck jouera son premier tour mardi.