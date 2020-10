Roland-Garros: Kenin élimine la dernière française Ferro et se qualifie pour les quarts de finale

Sofia Kenin - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Kenin - Ferro : les highlights - Roland-Garros - 05/10/2020 Sofia Kenin (WTA 6) s'est qualifiée pour les quarts de finale de Roland-Garros lundi. Quatrième tête de série, l'Américaine s'est imposée en trois sets 2-6, 6-2, 6-1 en 1 heure et 44 minutes face à la Française Fiona Ferro (WTA 49). Menée 2-0 en début de première manche, Ferro a complètement inversé la tendance et a remporté six jeux consécutifs pour s'adjuger le premier set: 6-2. Malmenée dans le premier set, Kenin remettait les pendules à l'heure dans la deuxième manche et faisait parler sa vitesse d'exécution pour égaliser à un set partout: 6-2. Motivée par le gain du deuxième set, la lauréate de l'Open d'Australie se montrait expéditive dans le troisième set (6-1) pour se qualifier pour les quarts de finale. En quarts de finale, Kenin affrontera la gagnante du match entre la Tunisienne Ons Jabeur (WTA 35/N.30) et l'Américaine Danielle Collins (WTA 57). La rencontre était prévue lundi après-midi sur le court Suzanne Lenglen mais n'a pas pu avoir lieu à cause de la pluie qui s'est abattue sur Paris.