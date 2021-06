Roland-Garros : Jusqu’où Novak Djokovic peut-il aller ? Paroles d’experts, Justine Henin et Guy Forget

Jusqu’où peut-il aller ? Peut-il gagner tous les tournois les plus importants cette année ? La parole à Justine Henin , quatre fois gagnante à Roland-Garros, et à Guy Forget , le directeur du tournoi parisien.

Novak Djokovic veut être considéré comme le plus grand joueur de l’histoire du tennis, et il ne s’en cache pas. Il veut le record de victoires dans les tournois du Grand Chelem, et on devine depuis deux ou trois ans qu’effectivement il terminera sa carrière avec plus de tournois majeurs que Rafael Nadal et Roger Federer . Sauf accident, soucis personnels ou blessure grave. Il vient de gagner son dix-neuvième tournoi du Grand Chelem. Dans un mois, après Wimbledon, les trois grands pourraient être à égalité, à vingt. C'est fou...

Novak Djokovic a gagné la finale face à Stefanos Tsitsipas, alors qu’il était mené deux sets à zéro. Mais comment a-t-il pu faire cela ?

Justine Henin : Après sa victoire, il me disait, sur le court, "mais tu sais comment on fait". Oui, j’ai un peu d’expérience à ce niveau-là, mais la manière dont il le fait est vraiment épatante. On peut presque se demander si inconsciemment, il ne se met pas dans ce type de situation pour mieux rebondir après. Novak Djokovic est fort quand il doit renaître. Plus il peut prouver de choses, plus il est fort. Il a tellement besoin de ça, et je pense qu’il y a quelque chose de cet ordre-là.

Guy Forget : Il a été surprenant de ressources et de résilience. Il connaît le sommet de "l’Everest", il y est déjà allé plusieurs fois. Et cela s’est vu à la fin du match. Le plus malin, le plus endurant, celui qui a le mieux géré son effort, c’est lui.

Novak Djokovic semblait KO à la fin du deuxième set. Comment fait-on pour se remettre à flot en trois minutes, en allant dans le vestiaire ?

Guy Forget : Vous le connaissez, et vous savez qu’il est coutumier du fait. Il ne faut pas le regarder et tirer des conclusions. Quand il baisse la tête, quand il va au vestiaire pour se changer, ce n’est pas parce qu’il est abattu. Cela lui permet de se reconcentrer. Et on sait très bien qu’il peut, à un moment donné, laisser filer quelques jeux, pour revenir de plus belle derrière. Je crois que tous ses adversaires le savent. Il est probablement l’athlète le plus complet, aujourd’hui, sur le circuit. Et même si vous avez gagné les deux premiers sets contre lui, le match est loin d’être terminé.