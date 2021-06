Roland – Garros jour 9 : le débrief avec Michel Bouhoulle, "Nadal est infranchissable, il est en route pour un 14e sacre"

Roland – Garros jour 9 : le débrief avec Michel Bouhoulle, "Nadal est infranchissable, il est en... Ce lundi, la jeune génération italienne était mise à l’honneur à Roland-Garros. Malgré des bonnes prestations de Lorenzo Musetti face à Novak Djokovic et de Jannik Sinner face à Rafael Nadal, les deux Italiens ont pris la porte : "Musetti a fait un match de très grande qualité face à Djokovic. S’il n’avait pas eu son petit pépin physique, il aurait sans doute battu Djoko. Sinner a aussi fait un bon match mais Rafa a joué de manière exceptionnelle", affirme notre consultant Michel Bouhoulle. "Les tournois du Grand Chelem sont des tournois à part. Beaucoup de jeunes s’annoncent comme étant forts mais ils n’ont pas la capacité mentale et physique de tenir sur 15 jours. Les joueurs chevronnés que sont Djoko et Rafa gardent un avantage précieux car ils savent ce que c’est de gagner un Grand Chelem. Musetti et Sinner étaient encore un peu courts cette année pour détrôner les ténors du circuit".