Roland - Garros jour 4 : le débrief avec Olivier Rochus, "Je vois bien Tsitsipas aller loin"

Roland-Garros : le débrief du 4e jour - 02/06/2021 Pour ce quatrième jour, Benjamin Deceuninck a posé ses questions à Olivier Rochus. L'ancien joueur belge est revenu sur la prestation de Stefanos Tsitsipas qui se trouve du côté "ouvert" du tableau puisque les trois monstres sacrés que sont Nadal, Djokovic et Federer sont de l'autre côté. Et s'il y a eu quelques éliminations suprises avec Bautista Agut et Khachanov, Zverev et Tsitsipas ont eux tenu leur rand. Olivier Rochus fait même du Grec un de ses favoris : "Je vois bien Tsitsipas aller loin, je le trouve vraiment en forme. Il a gagné beaucoup de matchs. Il a failli battre Nadal en finale à Barcelone et il a gagné à Monte-Carlo. Il a gagné ses deux premiers matchs en trois sets donc si je devais mettre une petite pièce dans cette partie du tableau je la mettrais sur Tsitsipas". Le Grec a toutes les qualités pour bien jouer sur terre battue : "Il bouge très bien, il a de très belles trajectoires de balle, assez bombées, beaucoup de lift et il a un magnifique service". Battu en demi-finale en cinq sets par Novak Djokovic l'année dernière à la Porte d'Auteuil, le Grec aura sans doute à coeur de prendre sa revanche.