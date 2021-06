Roland - Garros jour 3 : le débrief, "Barty a géré en patronne"

Le débriefing de la 3e journée de Roland-Garros - 01/06/2021 Ce mardi, Didier Jacquet répondait aux questions de Laurent Bruwier. Il est notamment revenu sur les raisons qui se cachent derrière les problèmes qu'on connu les jeunes joueurs. "Les ténors ont énormément d’expérience à l’inverse des jeunes qui en manque cruellement dans les moments importants". Comme ce fut par exemple le cas de Popyrin passé tout proche de prendre un set à Nadal mais qui a craqué au dernier moment ou de Rublev, sorti en cinq sets par Struff. Le manque de repère sur la surface ocre est également évoqué par notre consultant : "On sait que la saison est très longue et finalement le passage sur terre battue est très court. Mais quelque part il faut quand même un peu plus d’éducatif derrière tout ça pour pouvoir gérer les choses au mieux". Du côté du tableau féminin, Didier Jacquet est revenu sur la prestation d'Ashleigh Barthy, en difficulté face à Bernarda Pera mais qui s'est finalement imposée en trois sets : "Barty était vraiment en délicatesse physique aujourd’hui même si elle a pu tenir son rang. Elle a du mal. Elle a géré en patronne. C’est la numéro un mondiale. Elle a maitrisé quand même son sujet, certes sur une jambe mais ça ne va pas suffire pour la suite".