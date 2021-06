Roland-Garros : Joachim Gérard s’incline dès le premier tour face à Alfie Hewett, "J’ai été trop passif"

Joachim Gérard après sa défaite : "Je n'ai pas montré de quoi j'étais capable" - Roland-Garros... Joachim Gérard était évidemment très déçu de sa prestation après la rencontre. Le joueur belge s'est exprimé à notre micro : "C'est une grosse déception, je me suis entraîné 6 à 8 semaines durement pour faire quelque chose ici mais je n'ai pas montré de quoi j'étais capable. J'ai été très passif au premier set... J'aurais dû poser mon jeu et être plus agressif car il y avait la place".