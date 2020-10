Roland-Garros : Jannik Sinner, le prodige dont Nadal doit absolument se méfier en quart de finale

Il a 19 ans, est italien et a le regard malicieux de celui qui va tous leur jouer un mauvais tour. Jannik Sinner est la sensation de ce Roland-Garros. Après avoir éliminé David Goffin sans sourciller lors du premier tour de Roland-Garros, il se heurte à Rafael Nadal pour son tout premier quart de finale en Grand-Chelem.

Une 75e place à l'ATP, pas de référence en Grand-Chelem. Pourtant quand David Goffin tire Jannik Sinner au premier tour de Roland-Garros, il fait la moue. C'est que l'Italien est du genre imprévisible, et l'a déjà battu à Rotterdam plus tôt dans l'année. En un an, le natif du nord-est de la Botte a effectué un bon de pratiquement 500 places (!) au classement ATP et se retrouve plus jeune membre du top 100 à l'ATP. Sur le court, Goffin est dépassé, mentalement pas prêt et subit la loi de son adversaire. 3 sets plus tard, l'affaire est pliée : le Belge rentre à la maison, l'Italien est prêt à écrire sa première belle histoire en Grand-Chelem, alors qu'il n'avait remporté qu'un match dans l'un des quatre tournois majeurs avant cette quinzaine parisienne. Et pourtant, le tennis n'est même pas le sport dans lequel l'Italien est le plus performant. C'est lui qui le dit.