Roland-Garros : Jana Novotna, l’ange gardien de la gagnante du tournoi, Barbora Krejcikova

Jana Novotna et la Duchesse de Kent, en 1993 © Tous droits réservés

Pour ceux qui l’auraient oubliée, ou qui ne l’auraient pas connue, Jana Novotna était une magnifique joueuse de tennis des années 80 et 90. Une joueuse comme on n’en fait plus, adepte du service-volée systématique. Elle a gagné 24 tournois en simple, et 76 en double. Son extrême sensibilité l’a sans doute privée de pas mal de titres supplémentaires.

L’image que l’on retient surtout d’elle est malheureusement consécutive à une défaite. En 1993, elle élimine Gabriela Sabatini et Martina Navratilova à Wimbledon. En finale, elle mène 4/1-40/30, dans le dernier set, face à Steffi Graf. Mais ses nerfs la lâchent, et elle finit par s’incliner.

Quelques minutes plus tard, elle fond en larmes dans les bras de la Duchesse de Kent, venue lui remettre le trophée de finaliste. Le protocole est oublié, l’humain l’emporte.