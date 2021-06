Roland-Garros : Il va y avoir du sport... et beaucoup de monde dans les tribunes

Comme la Belgique, la France entame ce mercredi une nouvelle phase de son déconfinement. Et cela change énormément de choses. Y compris à Roland-Garros.

La jauge de spectateurs augmente considérablement. Jusqu'à présent, 1000 personnes étaient admises autour du Central, et un peu plus de 5300 dans le stade. Désormais, on verra 5000 spectateurs dans les tribunes du court le plus important, et 13.146 personnes sur tout le site de Roland-Garros. On est encore très loin de la capacité maximale du lieu, évidemment. En 2019, avant le Covid, 29.000 spectateurs avaient assisté aux rencontres du deuxième mercredi.

Il y aura plus de monde que les jours précédents, mais il faudra éviter de prendre plus de risques. Les mesures de distanciation seront toujours d’application. Et ce tournoi sera l’un des premiers événements à déployer le "Pass sanitaire". Ce qui veut dire que chaque spectateur devra présenter un justificatif. Ce sera soit un test PCR ou antigénique négatif, soit un certificat de vaccination terminée, soit la preuve d’une infection antérieure.