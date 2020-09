Roland-Garros : Halep au troisième tour pour une revanche face à Anisimova

Halep a battu sa compatriote - © ANNE-CHRISTINE POUJOULAT - AFP

Halep au troisième tour pour une revanche face à Anisimova - Roland Garros 2020 - Deuxième Tour... La Roumaine Simona Halep, lauréate de Roland-Garros en 2018, s'est qualifiée mercredi pour le 3e tour où elle retrouvera l'Américaine Amanda Anisimova, qui l'avait éliminée en 2019 au stade des quarts de finale. Sur le court Suzanne-Lenglen, la N.2 mondiale a dominé sa compatriote et amie Irina-Camelia Begu en 1h23 et deux sets, 6-3, 6-4. Interrogée par Marion Bartoli sur sa forme, Halep, tête de série N.1 en l'absence de l'Australienne Ashleigh Barty, a déclaré sentir ses jambes "un peu lourdes à cause du court". Plus tôt dans la journée, Anisimova avait surclassé une autre Américaine, Bernarda Perra, 6-2, 6-0.